Samsung Note 10 Plus are cel mai bun display de pe piata si cea mai buna camera foto

Samsung Note 10 este cel mai recent telefon lansat si probabil cel mai bun smartphone de pe piata in acest moment. Note 10 exceleaza la camera foto fiind pe primul loc in DXoMark, reusind sa depaseaca Huawei. De asemenea, are cel mai bun display de pe piata.

Desi senzorii foto de pe Note 10 Plus sunt identici cu cei de pe S10 Plus, Samsung a imbunatatit software-ul si a reusit astfel sa ofere o performanta mai buna fara sa schimbe hardware-ul.

Note 10 Plus a depasit Huawei P30 Pro in topul DxOMark obtinand un punctaj mai bun la filmare. Are culori mai bune, o focalizare mai rapida si mai precisa, dar si stabilizare excelenta.

Va dati seama ca in realitate diferentele sunt foarte mici intre cele doua telefoane. Insa este de apreciat efortul coreenilor si faptul ca au reusit sa creasca performanta camerelor foto doar din software.

Cat despre ecran, DisplayMate a testat ecranul lui Note 10 Plus, iar concluzia este ca acest display este cel mai bun de pe piata in acest moment cu 12 recorduri doborate.

Note 10 Plus are in acest moment cel mai luminos display, cea mai mare rezolutie, cel mai bun contrast, cele mai naturale culori, cele mai multe culori afisate, cele mai mici reflexii in lumina.

Este mai bun decat ecranul de pe S10 Plus, mai bun decat cel de pe Note 10 si probabil asa va ramane pana anul viitor.