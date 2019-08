Xiaomi Mi 9t Review: mid-ranger-ul ambitios

Xiaomi e prima firma de telefoane mobile care imi trece prin minte in momentul in care cineva ma roaga sa-i recomand un smartphone cu un pret accesibil. Astfel, un telefon care mi-a atras atentia a fost Redmi K20. Sub acest nume este posibil sa-l fi vazut majoritatea din voi pe net, iar Xiaomi Mi 9T este versiunea globala a acestuia. Prin intermediul celor de la evoMAG, am utilizat Mi 9T timp de 3 saptamani drept telefon principal si impresiile le puteti citi mai jos.

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Daca in urma cu ceva timp chinezii erau acuzati mereu (si de mine) ca nu fac altceva decat sa copieze design-ul altor telefoane cu public mare, in cazul lui Mi 9T lucrurile stau in coltul opus. E destul de greu sa il confunzi cu alt telefon datorita pozitionarii camerelor foto si a spatelui care desi adora amprentele, iti va fura o privire cu siguranta. Nu credeam ca voi spune asta vreodata despre un telefon chinezesc, dar uite ca se poate originalitate! Constructia a ramas clasica tip sandwich, cu fata si spatele din sticla, iar „felia de sunca” dintre este rama de aluminiu. Avand in vedere ca nu are incarcare wireless as fi fost curios de o varianta cu spate de metal, desi se pierdea look-ul. Senzorul principal de fotografie este despartit de cel telefoto si cel ultrawide cu un contur sensibil rosu frumos. Camera foto secundara foloseste o tehnica similara cu OnePlus, astfel ramai cu un ecran intreg fara gauri sau barbii. In partea de sus, pe langa camera secundara care are un LED integrat in ea, avem jack-ul de 3.5mm. Partea lateral dreapta contine butonul pentru volum si butonul pentru blocare/deblocare, care are aceiasi culoare rosie-rozalie precum conturul camerei foto principale. In partea de jos, portul USB tip C pentru incarcare, difuzorul si sertarul pentru cartela SIM si card SD. Nu are certificare de rezistenta la apa sau praf, asa ca recomandarea este sa-l tineti cat mai departe de ele.

Senzorul de amprenta este integrat in ecran si mi s-a parut la fel de rapid ca cel de pe S10+. As spune ca rata de succes la deblocari este de 4/5 in 40% din cazuri si 5/5 in restul de 60%.

Ce gasim in cutie

Pe langa telefon, cheita pentru sertarul SIM/SD, in cutie gasim incarcatorul de perete cu incarcare rapida la 18W si cablul de date aferent. Au fost doua surprize in pachet: una placuta si una mai putin placuta pentru unii. Cea placuta consta in husa inclusa in pachet, care este de o calitate foarte buna, iar a doua supriza: lipsa castilor. Pe mine nu ma deranjeaza lipsa lor pentru ca nu folosesc casti in-ear.

Software si performanta

Android 9 imbracat cu MIUI 10, interfata proprietara Xiaomi. MIUI din punctul meu de vedere este undeva intre EMUI de la Huawei si One UI de la Samsung, dar mai apropiata de EMUI decat de One UI. Avem parte de ceva bloatware, putem dezinstala sau dezactiva unele aplicatii dar cea mai mare lipsa a lui (inca) este app-drawer-ul. Urmeaza sa isi faca aparitia, dar in timp ce scriu aceste randuri nu era disponibil. Ce am facut eu, pentru ca ii simteam lipsa aproape la fiecare interactiune cu telefonul, a fost sa instalez Poco Launcher 2.0 de pe Play Store. Mai jos aveti screenshots din ambele interfete marca Xiaomi: stoc si Poco Launcher.

Mereu am sustinut ca Always-on-Display-ul integrat de Samsung este unul dintre cele mai placute si utile, Xiaomi pare ca a studiat problema si a adus o versiune placuta si pe 9T. Acesta poate fi personalizat si arata bine.

Deblocarea faciala este disponibila dar nu pot sa v-o recomand. Modul de configurare a fost surprinzator de banal:camera frontala iti face o poza si gata, aia a fost. Deblocarea este rapida cu ajutorul ei, dar modul in care a fost configurata imi ridica mari semne de intrebare legate de siguranta.

Mi 9T foloseste procesorul octa-core Snapdragon 730 realizat pe o tehnologie de 8nm, iar versiunea testata de mine este dotata cu 128GB pentru stocare si 6GB RAM. Ce pot spune e ca se misca foarte bine si pare ca animatiile interfetei il fac uneori sa para mai lent, dar parea ca poate tine pasul cu S10+ in deschiderea unor aplicatii, in timp ce la altele se observa ca e putin mai lent. La urma urmei vorbim de SD 730 vs. SD 855. Scorurile obtinute in Geekbench sunt aici, iar Antutu mai jos.

Ecran si sunet

Un AMOLED de aproape 6.4inch cu o rezolutie Full HD+ (1080 x 2340) compatibil HDR este folosit pentru a reda continut pe Mi 9T. Culorile sunt comparabile cu cele de pe Galaxy A50: calde, placute si vii. In lumina naturala puternica ecranul ramane utilizabil fara probleme, dar se observa ca majoritatea culorilor primesc o tenta radioactiva. Modul de functionare care adapteaza automat luminozitatea in functie de parametrii din mediul inconjurator are nevoie de niste ajustari fine. De multe ori in lumina slaba sau noaptea, luminozitatea scadea prea mult si mi se parea greu de folosit: il ajustam manual. Cum telefonul nu are nici notch, nici vreun fel de taietura in ecran, se poate urmari continul multimedia pe el in conditii ideale – asta daca nu va deranjeaza lipsa compatibilitatii cu HDR10+.

Sunetul a ramas in spinarea unui singur difuzor in partea de jos a telefonului, care poate fi acoperit usor cu mana. Sunetul este redat cu putere, dar de la 75% pana la 100% pare ca urla la tine si nu mai reproduce cu fidelitate.

Camera foto si video

Camera foto principala a ajuns la un nou standard: un senzor principal de 48MP cu PDAF, un senzor telefoto de 8MP cu PDAF si unul de 13MP pentru poze ultrawide. Acestea sunt ajutate de un AI care proceseaza pozele in functie de caz. Camera secundara este formata dintr-un senzor de 20MP, dar eu zic sa nu va lasati pacaliti de numarul MP si sa va uitati la mostre. Pe partea de video este capabil sa filmeze pana la rezolutie [email protected], dar fara rezultate impresionante.

Rezolutia finala a pozelor facute cu senzorul de 48MP este de 12MP: algoritmul software uneste cate 4 pixeli alaturati pentru a obtine o poza cat mai detaliata. Exista si posibilitatea de a selecta modul 48MP din aplicatia camerei pentru a obtine o poza la o rezolutie uriasa. Modul de fotografie Night isi face aparitia pe tot mai multe telefoane si nu lipseste nici de aici.

poze realizate cu camera principala gasiti aici. Acestea variaza de la bune spre foarte bune;

poze realizate la 48MP aici.

poze ultra-wide aici. Acestea pierd putin din calitate, iar in unele colturile sunt vizibil sterse;

poze in lumina slaba aici. Niste rezultate foarte bune.

selfie-urile din pacate sunt o dezamagire. Va las sa trageti singuri concluzia.

Baterie

In urma cu vreo 2 ani de zile, era greu sa gasesti un telefon cu o baterie de 4000mAh si cu specificatii bune. Acum in schimb lucrurile s-au schimbat si vedem o gama tot mai mare de telefoane, de la entry-level pana la flagship-uri care au baterii chiar si mai mari. Mi 9T a fost „incaltat” cu 4000mAh, care ii asigura o autonomie excelenta de o zi jumatate in utilizare moderata spre agresiva. Nu stiu ce au facut cei de la Xiaomi cu ROM-ul lor, dar toate telefoanele testate de mine pana acum s-au descurcat foarte bine la capitolul autonomie. As indrazni sa spun ca pe partea de autonomie MIUI este la ora actuala mai bine optimizat decat One UI. Cel mai bun scor pentru screen-on-time pe care l-am avut a fost de 6 ore si un pic.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Varianta testata de mine, cu 128GB memorie interna se gaseste la pretul de 1720RON. Varianta cu 64GB stocare se poate achizitiona la 1550RON.

Pro

design atractiv

raportul pret/calitate/performanta bun

autonomia

slot card SD si jack de 3.5mm

camera principala potenta

Contra

camera de selfie-uri dezamagitoare

calitate video putea fi mai buna

interfata MIUI mai are putin de invatat