XLOOKUP: cea mai noua formula in Excel

Nu stiu altii cum sunt, dar eu, cand ma gandesc la cei aproape 15 ani de experienta in domeniul resurselor umane, mintea imi zboara la … Excel.

Si, drept e – m-a scos din multe belele acest program minune. Si nu doar pe mine! Dupa ce am reusit sa invat a „domestici” formulele si functiile dumnealui, am devenit mari prieteni. Asa ca, stirea lansata de Microsoft deunazi, chiar ma bucurat. Asta pentru ca, una dintre cele mai uzuale functii in Excel este VLOOKUP. In fapt, dupa SUM si AVERAGE, este cea mai des folosita de catre utilizatori.

Daca nu stiti ce este aceasta functie mentionata de mine, haideti sa vedem ce spune pagina de suport a Microsoft:

Utilizati VLOOKUP atunci cand trebuie sa gasiti lucruri intr-un tabel sau intr-o zona dupa rand. De exemplu, cautati un pret al unei parti de automobile la numarul de telefon sau gasiti un nume de angajat pe baza ID-ului angajatilor.

Daca vreti sa o scrieti in Excel, ea va arata asa: = VLOOKUP (ce doriti sa cautati, unde doriti sa o cautati, numărul coloanei din zona care contine valoarea de returnat, returnati o corespondenta aproximativa sau exacta – indicata ca 1/TRUE sau 0/FALSE). Exista si varianta de cautare pe orizontala, care functioneaza similar si se numeste HLOOKUP.

History fact: Versiunea 1.0 a Microsoft Excel a fost lansata in 1985, pentru terminalele Macintosh! Versiunea pentru Windows a aparut abia peste 2 ani – adica la iteratia 2.05.

Insa VLOOKUP asta, pe cat de celebra si usoara este, are si o mare hiba: va cauta datele doar din partea dreapta a coloanei de referinta. Astfel, daca aveai date in partea stanga, trebuia sa le muti in partea cealalta, ceaa ce presupunea manipularea bazei de date initiale. Daca voiai sa il pastrezi in varianta originala, puteai sa te ajuti de o combinatie de alte functii: INDEX si MATCH. Insa, ambele variante presupuneau timp prelungit de lucru.

Momentan, functia este prezenta pentru cei care testeaza noile release-uri, insa va ajunge in curand la toti utilizatorii care folosesc Office 365. Daca vreti sa vedeti cum functioneaza, priviti materialul de mai jos:

Sunt curios cati dintre voi folosesc in mod uzual Microsoft Excel, si functiile acestuia, in mod special. Astept comentariile voastre.

PS: Ca la orice eveniment important – iar utilizatorii de Excel numesc asta cea mai mare realizare de la lansarea programului incoace – au aparut si tot felul de meme pe internet. Mie mi-a placut una, pe care o las mai aici, sa va distrati si voi:

Sursa: techcommunity.microsoft.com