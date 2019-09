Epic a platit 10.5 milioane de dolari pentru Control

In cazul in care titlul va deruteaza, am sa va lamuresc despre ce e vorba.

Cei de la Epic au lansat anul trecut propriul magazin digital pentru jocuri PC, un asa-dorit rival pentru Steam. Epic Games Store pe numele sau complet a fost lansat pe 8 decembrie si intr-un timp foarte scurt a reusit sa adune o serie de exclusivitati precum Metro Exodus, Control, Borderlands 3 sau Outer Worlds. Majoritatea titlurilor fiind produse de veterani ai industriei si fiind precedate de jocuri care s-au vandut bine si au generat bani, intrebarea pe care probabil multi gameri si-au pus-o este cum saracie (ca sa nu folosesc alt termen mai urat) a reusit Epic sa puna mana pe toate titlurile astea? Chiar si pentru o perioada limitata de 6luni/1an.

Cineva a scapat vrabiuta, astfel aflam dintr-un raport de origine italiana ca pentru a fi singurul distribuitor digital al lui Control pe PC, Epic a platit suma de 10.5 milioane de dolari. Nu cred ca sunt in masura sa spun cat de corecta este aceasta abordare si cu siguranta nu este singura. Borderlands 3 este un titlu mult mai raspandit decat Control, nu stiu cu ce i-au momit pe baietii de la Gearbox Software pe langa bani. In alta ordine de idei, Samsung a avut o miscare similara pe partea de procesoare, cand prin faptul ca a si produs o parte din procesoarele Qualcomm Snapdragon 835 daca nu ma insel, a avut exclusivitate timp de 3 luni de zile.

Cu siguranta nu accept ideea de monopol absolut in nici un domeniu, uitati-va doar la AMD vs. Intel sau AMD vs. nVidia. Faptul ca AMD nu a avut cativa ani procesoare noi, cei de la Intel nu au facut altceva decat refresh la generatii pana cand AMD a reusit sa-si faca ordine „in ganduri”. Similar s-a intamplat cu AMD vs. nVidia, cand AMD lipsea cu desavarsire la categoria placi video de top ( bine…inca tot nu au concurent serios dar si-au revenit binisor), nVidia a jonglat cum a vrut cu preturile. Steam avea oarecum rival platforma Origin de la EA, Uplay de la Ubisoft si Battle.net. Anul trecut a pierdut Call of Duty Black Ops IIII ( da…stiu ca e IV, dar asa l-au vrut ei) in fata Battle.net, dar acolo situatia avea oarecum logica: Battle.net apartine de Activision-Blizzard care sunt distribuitorii lui Call of Duty, asa ca au economisit bani lansandu-l direct pe platforma lor. Cei de la Epic au doar Fortnite si ce mi-as dori de la ei este sa creasca organic si sa adauge mai rapid functionalitati noi si utile gamerilor decat sa arunce bani pe exclusivitati.

In alta ordine de idei, Epic Games Store vrea prin orice mijloace sa creasca, sa aiba o biblioteca bogata in exclusivitati si e dispusa sa plateasca bani grei pentru asta si sa ofere lunar jocuri gratuite pentru oricine are un cont pe platforma lor. Pana acum nu am vazut nici o strategie din partea Steam pentru a nu-si pierde incet legimitatea de platforma preferata pentru gamerii pe PC si inca sunt de parere ca o lansare a unui Half Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, practic orice titlul produs de ei cu un 3 in coada si exclusiv pe Steam ar da putin peste nas celorlalte platforme.

Pana una alta, eu am ramas pe Steam ( mi-am facut cont pe Epic de curiozitate dar nu-l folosesc pana nu se maturizeaza) si sunt dispus sa mai astept sa joc Control, Metro Exodus sau Borderlands 3. Voi ati incercat platforma celor de la Epic? Cum vi se pare strategia acestora de a creste?

[ Sursa ]