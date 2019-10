Cum am jucat Gears 5, Metro Exodus sau Forza Horizon 4 la pret mic pe PC

Atat sufletul, cat si portofelul nu ma lasa sa dau 60 de euro pe un joc la lansare, mai ales daca e un titlu cu o lansare dezastruoasa precum Mafia III sau recentul Ghost Recon Breakpoint. Chiar mai mult, a inceput sa ma enerveze si moda asta cu exclusivitati pe Epic Games Store si altele.

Pirateria nu mi s-a parut niciodata o solutie, asa ca am cautat alternative, portite pentru a juca titluri recente si bune la preturi accesibile. Astfel am descoperit Xbox Games Pass Ultimate de la Microsoft. Probabil pentru unii dintre voi nu este ceva nou, dar pentru mine da. Contra sumei de 15$ per luna, ai acces la un catalog destul de bun de titluri atat pentru Xbox One cat si pentru PC. Auzisem ca momentan poti opta pentru abonament pe prima luna(daca nu ai mai avut) la pretul de 1$, iar apoi il poti inchide. Evident ca, introducand date din Romania, nu poti face abonamentul pentru ca nu este disponibil pentru regiunea asta. In schimb exista o abordare mai neortodoxa prin care poti pune adresa fictiva si face plata. Eu am optat pentru a doua varianta: mi-am luat 3 luni de abonament la aproximativ 80RON de pe SCDKey.

Ce trebuie facut mai departe? Pai este simplu:

cont Microsoft in caz ca nu aveti – eu am folosit cel de utilizator de Windows 10 pe care il facusem online;

sa descarcati, evident Xbox App Beta pentru PC, sa o instalati si sa va logati cu contul creat. Cu aceasta miscare, Microsoft intra in randul Steam-ului, Battlenet-ului si asa mai departe cu propria platforma. N-am fost incantat deloc de ideea unui nou launcher, dar la ce am primit pentru 80 de lei mi-am tinut gura;

sa mergeti la setarile contului in Xbox Beta App, sa dati pe redeem a code si sa activati codul pe care l-ati achizitionat de pe SCDKey.

Asta e tot – ah si sa nu uitati dupa 3 luni sa inchideti abonamentul ca sa nu fiti automat taxati cu 15$ pentru o luna (da…chiar daca initial nu se poate face cu date de Romania, odata deschis taxeaza fara probleme) sau sa prelungiti perioada cu alt cod daca vi se pare ca merita.

Printre titlurile care merita mentionate sunt: Gears of War Ultimate, 4 si 5, Forza Horizon 4, Vampyr, Metro Exodus, Ruiner, Dishonored 2 sau Shadow Warrior 2. Aceasta luna se va lansa si Outer Worlds, care este inclus in Xbox Game Pass Ultimate. Lista completa o gasiti aici.