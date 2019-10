OnePlus tine in viata telefoanele mai vechi oferind Android 10

OnePlus a fost primul producator din sfera Android care a oferit suport software pe o perioada mai lunga de timp. Acum pare ca toti s-au aliniat si ofera 2 ani. Daca in prezent discutam despre noile modele OP7 sau OP7TOP7 sau OP7T, aflati ca modelele mei vechi OP5 sau OP6 sunt inca tinute in viata si primesc Android 10. OnePlus ofera pentru modelele 5, 5T, 6, 6T lansate in 2017 si 2018, Android 10 (Oxygen OS 10). Pana la sfarsitul acestei luni urmeaza ca update-ul sa ajunga pentru seria 6, iar pana in iunie 2020, cel tarziu, pentru seria 5.

Pentru seria 5 va fi si ultimul update serios, insa cele de securitate vor mai continua 1 an. Totusi timpul de livrare mi se pare cam mare.