WhatsApp: cum sa trimiti mesaj cuiva care nu este in agenda ta

De cate ori vi s-a intamplat sa va verificati agenda telefonica si sa gasiti acolo tot felul de contacte de care nu mai aveti nevoie? Si cate dintre acestea au fost salvate doar pentru a trimite un mesaj simplu, o singura data in viata?

Daca sunteti ca si mine, si interactionati destul de des cu persoane straine carora trebuie sa le trimiteti o singura data un mesaj, un contact sau un reminder, veti intelege si aprecia materialul de fata. Mai ales daca mesajele le veti trimite prin intermediul WhatsApp. Caci aplicatia respectiva are o mare hiba – nu te lasa sa trimiti un mesaj decat cuiva care este in agenda ta, care ti-a scris tie odata sau care este intr-un grup de discutii in care te regasesti si tu. Bine, inteleg necesitatea: astfel se controleaza intru catva posibilitatea ca un necunoscut sa iti scrie tie. Caci la SMS poti face asta: tastezi un numar aiurea si trimiti un text acelei persoane. Iar cu noile prevederi ale GDPR si cu amenzile aplicate de SUA si UE, nu vrea nimeni sa se joace.

Dar, sa purcedem la fapte! Dupa cum spuneam, am avut nevoie sa trimit cateva mesaje unor pesoane pe care nu cred ca le voi mai contacta pe viitor si aveam nevoie sa fac asta pe WhatsApp, pentru ca asa mi s-a trasat sarcina. Ca sa evit munca dubla – salveaza numarul in contacte, asteapta ca agenda sa se sincronizeze, trimite mesajul si sterge datele din contacte – am ales varianta mai simpla:

am deschis Chrome pe telefon (cred ca merge si cu alt browser)

am scris in bara de cautare urmatorul text: https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX (inlocuiti XXXXXXXXXXX cu numarul de telefon pe care il veti contacta, cu prefixul de tara, dar fara „+”: 40723456789)

(inlocuiti XXXXXXXXXXX cu numarul de telefon pe care il veti contacta, cu prefixul de tara, dar fara „+”: 40723456789) in cazul in care numarul respectiv are asociat un cont de WhatsApp, se deschide fereastra de mai jos, ca si in cazul meu:

am apasat pe butonul verde (Message) si am fost redirectionat in aplicatie, putand sa scriu mesajul dorit

Am testat situatia pe doua telefoane cu android, de generatii diferite, si a mers pe ambele foarte usor. Sper sa va fie de folos!