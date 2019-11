Inca o magarie de la Telekom: taxarea mesageriei vocale in roaming

Se pare ca in ultima vreme am parte de tot felul de suprize (neplacute) de la Telekom. Daca in urma cu doua luni imi bagau costuri pe gat cu o solutie de securitate de care n-am nevoie, acum au facut acelasi lucru cu mesageria vocala.

In urma cu doua saptamani am fost in Vietnam unde, stiind ce costuri sunt in roaming, am dezactivat in fel si chip conexiunea la internet si nu am raspuns la numere necunoscute. Ei bine, intors acasa ma trezesc cu o factura cu 15 euro cost suplimentar pentru: apeluri primite, initiate si cost internet in roaming.

Am deschis o sesizare (macar serviciul clienti la Telekom Business merge foarte repede) si am fost sunat inapoi sa mi se spuna ca acel cost este datorat mesageriei vocale. Costurile imi vor fi rambursate, insa doar pentru ca am facut sesizare.

Asadar, Telekom mi-a luat bani pentru vreo 15 – 20 de minute (desi nu cred ca cineva mi-a lasat un mesaj vocal atat de lung) de convorbire intre cineva din Romania si serverele lor, care-s tot din Romania.

Evident, astazi am dezactivat mesageria vocala care, apropo, n-a fost activata de mine niciodata, ci este din nou un serviciu impus. Citind termenii si conditiile mesageriei vocale am aflat ca, intr-adevar, aceasta e taxata in roaming. Pacat ca nu mi-a spus nimeni asta pana acum.

M-am gandit sa va spun si voua, ca poate Telekom nu sunt singurii care nu stiu cum sa mai ia bani de pe clienti.

#businessliber