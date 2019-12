Redmi (Xiaomi) a lansat K30 4G/5G – telefoane ieftine cu ecran de 120Hz si 5G

Redmi este o divizie a lui Xiaomi care ne-a obisnuit cu produse ieftine si bune. Astazi ne-a facut o surpriza uriasa si a lansat 2 modele foarte bune dar cu un cost foarte mic. Surprinzator de mic.

Este vorba de Redmi K30 in versiunile 4G si 5G. Diferentele intre ele sunt mici dar o sa vi le enumar imediat pe toate.

Specificatii Redmi K40 4G

Ecran IPS 6.67 inch Full HD cu raport 20:9

Camera frontala de 20MP + senzor ToF de 2MP

Ecran de 120Hz si cu HDR10

Snapdragon 730G

Baterie 4500mAh

Incarcare rapida 27W

Stocare si RAM: 64GB + 6GB/ 128GB + 8GB/ 256GB + 8GB

Camere foto: senzor principal Sony IMX686 de 64MP cu pixel binning + 8MP Ultra wide + senzor ToF de 2MP + camera macro de 2MP

MIUI 11 (Android 10)

Versiunea cu 5G are o platforma schimbata, Snapdragon 765 care tocmai a fost anuntata. Automat ofera o incarcare mai rapida, iar camera foto Macro este acum de 5MP. Aduce in plus si o racire cu vapori.

Preturile sunt urmatoarele:

Redmi K30 4G in versiunea de top 256GB + 8GB RAM are un pret aproximativ de 280 euro

Redmi K30 4G in versiunea de baza cu 64GB + 46GB RAM are un pret aproximativ de 205 euro

Redmi K30 4G in versiunea intermediara de 128GB si 6/8GB de RAM are un pret aproximativ de 220/240 euro

Pentru varianta cu 5G preturilele sunt urmatoarele in aceeasi ordine a configuratiei de mai sus:

Redmi K30 5G in versiunea de top 256GB + 8GB RAM are un pret aproximativ de 370 euro

Redmi K30 5G in versiunea de baza cu 64GB + 46GB RAM are un pret aproximativ de 255 euro

Redmi K30 5G in versiunea intermediara de 128GB si 6/8GB de RAM are un pret aproximativ de 295/330 euro

Pentru inceput sunt disponibile in China, variant 4G de pe 12 decembrie si varianta 5G din ianurie 2020. Sigur vor ajunge si in Romania.