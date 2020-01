Telekom Romania se afla intr-un „nou” scandal

O problema care dateaza din vara anului 2019 a revenit in atentia publicului dupa ce unul din clientii Telekom afectati s-a plans jurnalistilor.

Clientul Telekom a declarat redactiei Libertatea ca a fost contactat in iunie 2019 de un reprezentant al companiei, care i-a facut o oferta de abonament de voce, impreuna cu un telefon nou. Desi acesta refuzase oferta, o luna mai tarziu pe factura Telekom i-a aparut costul noului abonament.

Nu exista nicio reactie. Ei imi dau niste facturi la ora actuala, de 300 si ceva de lei, din care eu platesc jumatate, serviciile pe care le primesc, iar ei nici nu m-au taiat, nici nu imi aplica penalitati.

Anul trecut, in Bucuresti s-au sesizat 41 de dosare penale privind infractiuni de inselaciune si/sau fals in inscrisuri sub semnatura privata, avand in vedere contracte false incheiate de Telekom si clienti. Acestia sustin ca Telekom le-ar fi falsificat semnatura.

18 sesizari au ajuns si la ANCOM, care mentioneaza ca o parte din cazuri au fost solutionate. In unele cazuri, oamenii au apelat si la Politie pentru rezolvarea cazurilor, dar lucrurile aparent se misca foarte incet. Libertatea a contactat Telekom pentru un raspuns oficial in aceasta situatie:

Telekom trateaza în mod profesionist orice situatie care poate ridica suspiciuni de frauda și investigheaza intern fiecare situatie semnalata de catre clienti sau de catre autoritati si, în functie de rezultatele investigatiilor, ia masurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Mai multe informatii puteti citi aici.