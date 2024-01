CES 2024: MSI lanseaza o serie de laptopuri pregatite pentru inteligenta artificiala

MSI a pregatit laptopuri compatibile cu multiplele nevoi ale consumatorilor: de la laptopuri de gaming cu diferite diagonale la laptopuri pentru creatorii de continut. Alaturi de acestea, o serie de software proprietar MSI inzestrat cu AI.

Titan 18 HX / Raider 18 HX / Stealth 18 AI Studio

Familia de laptopuri cu ecrane de 18 inch dedicate gamingului vin echipate cu tehnologii de ultima generatie. Titan 18 HX si Raider 18 HX vin echipate cu procesoare Intel Core i9 din generatia a 14-a si cu placi video din seria GeForce RTX 4000 de la Nvidia, iar Stealth 18 AI Studio foloseste un procesor Intel Core Ultra.

Titan 18 HX este o premiera in industrie – cu ajutorul unei solutii termice cu cea mai mare camera de vapori de pe piata si prin intermediul MSI OverBoost Ultra ofera o putere totala de 270W, in timp ce modelul Raider 18HX ofera o putere totala de 250W.

Toate cele trei modele vin echupate cu ecrane de 18 inch de tip mini-display LED 4K cu o rata de reimprospatare de 120Hz. Titan 18 HX este echipat cu primul touchpad Haptic RGB din lume si cu o tastatura mecanica Cherry Switch regandita. De asemenea, dispune de patru seturi de sloturi de memorie, capacitatea totala putand fi extinsa pana la un impresionant 128GB RAM. In plus, acesta include trei sloturi de SSD M.2, oferind o capacitate de stocare de pana la 12TB.

Raider 18 HX este echipat cu iconica bara luminoasa RGB regandita si cu un nou suport 3D pentru a optimiza fluxul de aer de racire. Titan 18 HX si Stealth 18 AI Studio ofera o constructia cu un aliaj de magneziu si aluminiu, care asigura durabilitate si o estetica eleganta. Stealth 18 AI Studio este cel mai usor laptop de gaming de 18 inch disponibil pe piata.

Vector HX/ Crosshair HX/ Pulse AI

Disponibile cu ecrane de 16 si 17 inch, laptopurile Vector HX/ Crosshair HX/ Pulse AI dispun de placi video performante pentru gaming. Modelele dispun de un total de 6 guri de evacuare și 2 de admisie si prin acest design termic inovatora fost imbunatatit fluxul de aer pentru a asigura o performanta optima.

Ofera o estetica noua – tastatura cu iluminare RGB pe 24 de zone ofera mediului de joc o iluminare eleganta. Modelul Crosshair 16/17 HX iese in evidenta cu designul futurist de nava spatiala, in timp ce Pulse 16/17 AI introduce un model de puls electromagnetic.

Sword HX/ Cyborg/ Thin 15

Gama mainstream a fost reimprospatata cu trei laptopuri. Sword 16/17 HX, in gri spatial cu materiale PCR, ofera o experienta de gaming imersiva si o tastatura cu iluminare RGB pe 24 de zone.

Cyborg 15 AI echipat cu cel mai recent procesor Intel Core Ultra, foloseste un sasiu translucid futurist pentru stil si performanta de top. Thin 15, in gri cosmos, prezinta o optiune de gaming eleganta, cu un design portabil si o tastatura translucida WASD cu retroiluminare albastra. Selecția diversa de la MSI include și modelul Cyborg 14, o alternativa accesibila de 14 inchi pentru utilizatorii care cauta atat stil, cat si functionalitate.

Prestige 16 AI/ Prestige 14 AI/ Prestige 13 AI

Linia Prestige utilizeaza procesoare Intel Core Ultra, iar modelul Prestige 16 cantareste doar 1.5kg si are o autonomie de pana la 19 ore. Prestige 14 ofera cea mai mare baterie din clasa lui. Atat Prestige 16 cat si 14 accepta incarcarea pana la PD 3.1 140W si vin echipate cu placi video din linia RTX 4000 de la Nvidia.

Modelul Prestige 13 AI cantareste doar 990gr si dispune de ecran OLED, la fel ca fratii mai mari.

Creator Z17 HX Studio, Creator 16 AI Studio, Creator M14 si Creator M16 HX

Creator Z17 HX Studio dispune de un design termic cu camera de vapori care il pozitioneaza ca fiind cel mai puternic laptop de creare de conținut din gama.

Creator 16 AI Studio dispune de un ecran OLED cu aspect 16:10 care imbunatateste experienta vizuala si asigura creatorii ca isi pot reproduce viziunile cu o acuratete de neegalat. Cu o greutate sub 2 kg, Creator 16 se prezinta ca o putere portabila si este o soluție ideala pentru profesionistii creativi care au nevoie de un laptop performant si usor de transportat. Extinzand gama de optiuni pentru laptopurile de creare de continut, MSI introduce Creator M14 si Creator M16 HX.

MSI AI Software Suite: AI Engine, AI Artist si AI Noise Cancellation Pro

Pe langa hardware pregatit pentru inteligența artificiala, MSI a lansat software exclusiv bazat pe inteligenta artificiala.

Motorul AI Engine imbunatateste experienta utilizatorului prin optimizarea automata a setarilor laptopului, cum ar fi ecranul, sistemul audio, profilurile de alimentare si iluminarea tastaturii, in funcție de aplicatia utilizata.

AI Artist este un serviciu de transformare a textului in imagine offline. Acesta elimina riscurile de latenta a rețelei si de scurgere a datelor. Acesta ofera functii precum transformare din imagine in text si export de fisiere PSD cu layere pentru editare in Photoshop, sporind considerabil productivitatea creatorilor de continut.

AI Noise Cancellation Pro imbina hardware-ul avansat al microfonului cu un software de anulare a zgomotului bazat pe inteligenta artificială. Acesta ofera voce la calitate de studio pentru intalniri la distanta sau inregistrari profesionale, chiar si in medii zgomotoase.