CES 2024 – Acer upgradeaza laptopurile Predator Helios cu procesoare noi si placi grafice noi

Ca in fiecare an, Acer si alti producatori vin cu laptopuri de gaming noi. In cazul de fata, Acer a reimprospatat gama de laptopuri Predator Helios si avem procesoare noi si placi grafice noi.

Predator Helios 18 si 16 sunt una si acelasi lucru, diferenta consta in diagonala. Ele pot avea placi video pana la RTX 4090, ecranele sunt MiniLED cu rezolutie WQXGA si format 16:10 la 250Hz si 1000nits luminozitate, au iluminare RGB inclusiv pe carcasa sub forma unei bare LED Infinity Mirror, dar si pe tastatura si logo.

Noile MagKey 3.0 au fost instalate pe tastele WASD, cu doua seturi suplimentare pentru personalizare inclusiv la achizitionare. MacClick dispune de un comutator mecanic schimbabil patentat care le permite jucatorilor sa se bucure de sunetele satisfacatoare ale unui feedback tactil mecanic.

Acestea vin si cu camera web cu PurifiedVoice 2.0 si AI de redecere a zgomotului de fond, DTS, USB C cu Thunderbolt 4, slot microSD, Wi-Fi 7. Evident, stocare pe SSD rapid, procesoare pana la Core i9-14900HX si placi video pana la RTX 4090.

Mai avem si seria Helios Neo 18 si 16, diferenta fiind tot la diagonala, adica 18 sau 16 inch. Aceste laptopuri au un design unic, gravare cu laser pe capace, iar procesoarele sunt pana la i9-14900HX si cu placi video pana la RTX 4070 de maxim 140W. Au pana la 32GB RAM DDR5 la 5600MHz si pana la 2TB stocare SSD PCIe Gen 4 in RAID 0.

Ecranele sunt IPS la 240Hz 2560 x 1600 pixeli, 3ms timp de raspuns, 100% DCI-P3. Panourile sunt optimizate NVIDIA Advanced si G-SYNC. HDMI 2.0, slot microSD, USB C cu Thunderbolt 4 sunt alte caracteristici pentru aceste laptopuri, inclusiv camera web cu functii de AI.

Preț și disponibilitate

Predator Helios 18 (PH18-72) va fi disponibil în EMEA în luna februarie, începând cu 3.999 EUR.

Predator Helios 16 (PH16-72) va fi disponibil în EMEA în luna februarie, începând cu 2.799 EUR.

Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) va fi disponibil în EMEA în luna februarie, începând cu 2.199 EUR.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) va fi disponibil în EMEA în luna februarie, începând cu 1.699 EUR.