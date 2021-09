Far Cry 3 si Nioh: The Complete Edition sunt gratis

Did I ever tell you the definition of insanity?

Daca aceasta intrebare nu-ti suna cunoscut inseamna ca cel mai probabil, inca nu ai jucat Far Cry 3. Titlul produs de UbiSoft si lansat in noiembrie 2012 este considerat de multi cel mai bun din serie pana la ora actuala. Un shooter open-world cu elemente RPG si cu un personaj negativ de exceptie. Jocul poate fi obtinut in mod gratuit pentru PC, prin intermediul Ubisoft Connect. Veti avea nevoie de un cont pe platforma acestora.

Al doilea titlu important oferit gratuit in acest sfarsit de saptamana este Nioh: The Complete Edition prin intermediul Epic Games Store. Titlul este face parte din familia souls-like, adica daca sunteti genul de gameri care ati apreciat titluri precum Dark Souls sau The Surge, il veti aprecia si pe acesta.