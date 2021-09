Asus Zenfone 8 Review: Davidul Androizilor

Cand nu esti un producator foarte mare in lumea telefoanelor mobile, ai un as in maneca pe care Samsung sau Apple nu reusesc sa-l aiba: elementul surprizei. Cand Asus a lansat Zenfone 8, a luat publicul pe nepregatite. Zenfone 8 Flip nu a fost nici o surpriza, dar fratele mai mic, aparut aproape de nicaieri, a devenit rapid un favorit al jurnalistilor. La fel de surprins am fost si eu la momentul lansarii, doar ca in loc sa fiu surprins cu un Zenfone 8 langa mine, ma uitam pe YouTube la ce spun greii despre el. Mai bine mai tarziu decat niciodata, telefonul a ajuns si la noi la teste. Pot sa va spun ca asteptarea a meritat si sunt nerabdator sa va povestesc despre el!

Ca orice flagship respectabil pentru anul 2021, Zenfone 8 vine echipat cu procesorul Snapdragon 888 realizat pe o tehnologie de 5nm. Am avut varianta cea mai puternica: memorie 256GB UFS 3.1 pentru stocare si 16GB RAM. Este un telefon compact, avand o diagonala a ecranului de 5.9 inch.

Camera foto principala este alcatuita dintr-un senzor Sony de 64MP cu PDAF si OIS si unul de 12MP ultra-wide cu PDAF. Poate filma pana la 8K la 24 de cadre pe secunda. Pentru selfies avem o camera de 12MP tot cu PDAF.

Este certificat IP68, are sunet stereo, jack-ul de 3.5mm a ramas in dotare, are o baterie de 4000mAh cu incarcare rapida la 30W.

Puncte Pro

In primul rand mi-a atras atentia cutia. Nu pentru ca ar avea culori stridente sau un design neobisnuit, ci prin simplitatea ei si constructia. Pare facuta integral din materiale reciclabile. Probabil va suna amuzant si cumva deplasat, dar cu siguranta stiti mirosul de la hartia aia igienica ieftina, nu cred ca nu v-ati intalnit niciodata in viata cu ea. Al doilea aspect este prezenta incarcatorului de 30W in pachet, lucru mai greu gasit in 2021 pentru flagship-uri. Plus o husa de plastic.

Constructia telefonului este de tip sandwich, cu ecranul drept protejat cu Gorilla Glass Victus – cea mai puternica sticla existenta la ora actuala pentru telefoane mobile – o rama de aluminiu si un spate din sticla protejat Gorilla Glass 3. As fi spus ca spatele este realizat dintr-un aluminiu si nu din sticla. Este mat si nu aduna amprente absolut deloc. In plus este si antiderapant. Butonul de deblocare si cel de volum transmit un feedback foarte bun, sunt foarte clicky si par foarte rezistente. In plus, pentru butonul de deblocare a fost aleasa o culoare albastra pentru a-l scoate in evidenta. Un detaliu mic, dar de apreciat. Insula camerelor foto este de dimensiuni modeste si probabil design-ul nu va impresiona pe multi. Eu prefer oricand un telefon practic in detrimentul unuia frumos. Zenfone 8 are un design minimalist, iar spatele cu margini curbate il face foarte usor de tinut in mana. Sa nu mai zic ca datorita dimensiunii compacte este o placere sa-l folosesti cu una singura. Certificatul IP68 nu ii lipseste, nici slotul de 3.5mm pentru audio si am avut o surpriza neasteptata aici: are LED pentru notificari! Da, LED-ul a supravietuit in 2021. Acesta nu e pozitionat frontal pe partea cu ecranul telefonului, ci in dreapta portului de incarcare USB tip C, la baza telefonului.

ASUS face parte din producatorii de telefoane mobile care au ales o interfata minimalista pentru Android. ZenUI 8 sta peste Android 11, iar fanii Pixel si nu numai o vor adora. Principiul keep it simple a fost aplicat. Cu ajutorul Smart key puteti reprograma butonul de deblocare. Se poate programa apasarea dubla si apasarea lunga, astfel puteti selecta ce programe doriti sa aveti indemana. Eu de exemplu as opta pentru dubla apasare pentru camera foto, iar apasarea lunga pentru contul bancar. Un alt detaliu mic dar foarte util mi s-a parut „bolobocul” virtual din aplicatia de camera foto, care iti spune daca ti telefonul perpendicular pe sol sau daca poza iti va iesi inclinata intr-o parte sau in cealalta. O alta chestie faina cand reda video-uri salvate in telefon este ca ai optiunea de rotire manuala.

Ce am sesizat in momentul in care voiam sa rulez Geekbench 4 este ca telefonul m-a anuntat ca urmeaza sa treaca in High performance mode. Bineinteles, puteam sa refuz, dar de curiozitate m-am uitat peste ce anume face aceasta setare. In primul rand iti blocheaza ecranul la 120hz. Orice continut rulezi, il va rula in 120hz. Se va ocupa singur de stabilitatea conexiunii pe care o ai un internetul, va comuta intre date mobile si Wi-Fi daca este nevoie si la Wi-fi va comuta intre frecvente de 2.4Ghz si 5Ghz. Probabil in fundal si frecventa procesorului este tinuta artificial sus pentru a avea o experienta fluida in gaming – cu siguranta cei care vor alege sa se joace pe acest telefon vor folosi acest mod. Pe langa acesta, avem modul Dynamic, Durable, Ultra durable si Advanced , care ofera foarte multe personalizari pentru utilizator. Il puteti vedea mai jos.

Cu un hardware de top, totul se misca impecabil. Este un telefon rapid indiferent ce il pui sa faca: de la YouTube pana la editat video-uri 4K cu Quick de la GoPro sau jucat Asphalt, PubG mobile sau mai stiu eu ce altceva.

Ecranul cu rata de reimprospatare de 120Hz la o diagonala de 5.9inch si rezolutia FullHD+ va face fericiti pe multi care asteptau un telefon compact puternic. Acesta este de tip SuperAMOLED, produs de Samsung, certificat HDR10+, cu Always-on-display si rata de reimprospatare dinamica in functie de ce anume ruleaza pe telefon. Ea poate fi setata si manual de catre utilizator la valorile predefinite 60, 90 sau 120Hz. Senzorul de amprenta este sub ecran si foarte rapid. O singura remarca negativa am la adresa acestuia, pe care o pastrez pentru putin mai tarziu. In rest, este un ecran care ii vine ca o manusa acestui telefon.

Nu ma asteptam ca sunetul stereo sa fie ceva deosebit, insa cu usurinta Zenfone 8 ar putea inlocui boxa mea portabila Sony SRSX11. Sunetul este armonios si puternic. Este cel mai frumos sunet de la un telefon mobil de cand am testat Pixel 3 si pana acum. Are si un Outdoor Mode care poate fi folosit daca ascultati muzica, outdoor :).

Camera foto principala de pe Zenfone 8 este aceiasi cu cea prezenta pe generatia trecuta de Zenfone 7 Pro anul trecut. Acum nu e nici o tragedie acest aspect, mai ales ca e o tehnica practicata de multi comercianti. Zenfone 7 Pro nu a spart gura targului cand a aparut, asa ca nici 8-ul nu o va face chiar daca senzorul foto e cuplat cu un procesor mai nou si probabil si partea software a primit imbunatatiri. Astfel senzorul de 64MP produs de Sony se descurca bine, dar nu este in liga flagship-urilor din 2021, poate in top 10 din 2020. Nu este un punct contra, deoarece pozele sunt bune, dar nu excelente. Marea majoritate nu vor observa diferenta decat intr-o comparatie fata in fata cu alt telefon. Poza finala are 15.7MP, o dimensiune destul de ciudata.

Unele poze ofera un nivel de detaliu excelent si niste culori foarte exacte, in timp ce altele (putine) pierd inexplicabil din detaliu ( lucru vizibil doar pe PC).

Desi nu avem senzor telefoto, camera principala este folosita pentru zoom 2x digital si la fel ca in cazul pozelor principale, in functie de scenariu pot fi extrem de reusite sau cu un nivel de detaliu problematic.

In cazul pozelor ultra-wide, senzorul este 95% identic cu ce intalneam pe Zenfone 7 Pro si aici nivelul de lumina poate influenta fotografia, mai ales la colturi.

Selfie-urile arata foarte bine daca exista lumina suficienta. In poza „dupa blocurile gri” se poate observa o dificultate in a reda detaliile pe subiect.

Pozele realizate pe timp de noapte cu senzorul principal sunt detaliate si cu o paleta de culori buna, cele realizate cu cea ultra-wide pierd din detaliu asa cum era de asteptat.

Filmarea la rezolutia [email protected] este detaliata si de calitate.

Am lasat autonomia la final. Mie mi-a ajuns bateria cu capacitatea de 4000mAh de dimineta pana seara in fiecare zi, dar cu obligatia de a-l baga la incarcat inainte de somn. Bateria se descurca o zi in modul Dynamic, in modul High performance pe seara te va abandona. Bineinteles, s-ar putea sa scoti cateva ore in plus cu modul Advanced daca ai rabdare sa experimentezi, dar nu stiu daca merita efortul, a doua zi la maxim pranz va trebui incarcat. Este un telefon cu o autonomie de o zi. O jumatate de ora de incarcare inca te va asigura cu peste jumatate de baterie, iar o incarcare completa se va realiza in circa 90 de minute.

Puncte Contra

Filmarea 8K este un punct contra cam la orice flagship la ora actuala. Nu mi se pare utilizabila intr-un scenariu real. Ma bucur ca exista si va primi actualizari incrementale pana va ajunge pe linia de plutire, dar momentan eu nu vad unde si cum as putea-o folosi.

Testul video la [email protected] l-a pus in dificultate cu focalizarea.

Tind sa cred ca o actualizare la camera foto ii va prinde foarte bine, doarece am sesizat un fenomen destul de straniu. Dupa ce realizez o poza, daca astept ca algoritmul sa o optimizeze si ma uit la ea, arata bine. Daca insa o fac repede si apoi mai fac alta si alta sau blochez telefonul si il bag in buzunar, exista sansa ca poza sa iasa blurata. Nu e o problema de hardware, ci una de software. Am vazut fenomenul atat la poze standard cat si la pozele cu zoom 2x sau cele ultrawide.

Ecranul are mici probleme de reglare automata a luminozitatii. Au fost momente cand se intuneca prea tare si o ajustare manuala era necesara.

O atentionare mai mult decat un punct contra – autonomia. Power userii cu siguranta il vor omori sub o zi. E compact, are totusi o baterie de 4000mAh, mai mare decat era acum 3 ani pe unele flagship-uri, dar nu-i un telefon care sa fie abuzat daca nu ai un incarcator sau o baterie externa pe langa tine.

Concluzii

Zenfone 8 este cel mai puternic telefon compact pe care il poti cumpara la ora actuala. Este un flagship intrat la apa ca dimensiuni, cu o constructie si un design minimal dar practic, un ecran foarte bun, o autonomie decenta si un sunet neasteptat de reusit. Sistemul de operare este curat si prezinta cateva aditii mici dar destepte.Nu vine dotat cu senzori foto inutili de macro sau adancime si pierde putin teren doar pe partea de fotografie si posibil, in functie de cat sunteti de pretentiosi sau ce fel de zile aveti, pe partea de autonomie. In rest, este un telefon despre care nu se vorbeste suficient de mult. Il gasiti la eMag in varianta 128GB stocare si 8GB RAM la 3150RON.