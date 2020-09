VW ID.3 review: impresii la cald de la testul prin Bolt

Săptămâna trecută VW a derulat un program de test-drive prin intermediul aplicației Bolt. Am profitat de ocazie și am documentat printr-un video toată experiența.

Totul s-a întâmplat foarte simplu. Prin aplicația Bolt am chemat un ID.3 pentru test și am avut ocazia să îl analizez și să îl conduc puțin. E prima oară când conduc ID.3 dar nu prima dată când îl văd, pentru că l-am mai vazut în iarnă la VW DRIVE FORUM în Berlin și am făcut și acolo un video.

Pe scurt, despre VW ID.3:

materiale bune după părerea mea, chiar dacă pe alocuri sunt mai tari

foarte multe funcții tactile, dar nederanjante

unitatea media se mișcă excelent, mai au de lucru totuși la software

foarte bine antifonată mașina

trage bine, dar nu brutal, puterea fiind livrată gradual

Mai mult, în vlog-ul de 25 de minute din timpul experienței, unde am încercat să relatez la cald despre mașină.

Nu vă pot da date relevante despre consum și autonomie, pentru că am condus mașina doar 12 km. Pe această distanța la final consumul era de 14 kWh/100 km. Bun, dar nu neapărat relevant.

În perioada următoare sper să obțin la un ID.3 la test pentru o perioadă mai lungă de timp, după care voi putea veni cu un review mai sedimentat.