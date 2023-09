Aproape 500 de branduri de telefoane mobile au dispărut în ultimii 6 ani

Nu am pus nici un zero în plus, informația vine dintr-un studiu CounterPoint.

Probabil majoritatea putem număra pe degetele de la o mână brandurile care au ieșit de pe piața telefoanelor mobile sau au falimentat complet, dar imaginea de ansamblu este mult mai variată.

Un număr de aproape 500 de branduri a dispărut. Dacă vă gândiți că era vorba de branduri locale – aveți dreptate. Unele dintre ele acționau doar în piețe precum India, China sau Japonia și nu au avut deschidere internațională.

La ora actuală sunt în jur de 250 de branduri active, iar in 2017, anul din care cei de la CounterPoint au început să adune date – erau peste 720.

Pandemia a avut impact direct asupra firmelor mici, multora fiind-le greu să supraviețuiască, iar penuria de componente a dus la o creștere a disciplinei și gestionării resurselor.

De asemenea, anul 2021 a înregistrat o cerere record pentru telefoane refurbished, în timp ce 2020 și 2022 au înregistrat interes în scădere pentru telefoane noi.

