Far Cry 6 si Resident Evil Village sunt oferite gratuit in anumite configuratii AMD

Indiferent ca vorbim de un laptop echipat AMD sau de un sistem desktop, cele doua titluri vor fi oferite gratuit.

Resident Evil Village este cel mai recent joc al seriei, acesta a fost lansat pe 7 mai 2021 si continua firul narativ din Resident Evil 7. Lady Dimitrescu va asteapta.

Far Cry 6 va fi lansat la nivel global pe 7 octombrie si va incerca sa revigoreze seria. Avem de-a face cu un nou villain, interpretat de Giancarlo Esposito, care speram ca se va apropia de Vaas Montenegro din Far Cry 3 si va ramane un punct de referinta in industria gamingului in timp.

Ambele titluri au primit optimizare dedicata atat pentru procesoarele cat si pentru placile video AMD, astfel incat vor rula perfect cu hardware-ul AMD ales.

Campania se desfasoara in perioada 9 septembrie – 31 decembrie 2021, iar in Romania magazinele eligibile pentru aceasta promotie sunt PCGarage si Cel.ro.

Configuratiile si laptopurile AMD eligibile pentru aceasta campanie pot fi gasite aici.