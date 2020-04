Acer a lansat o serie noua de laptop-uri de gaming Triton 500 si Nitro 5

Acer a lansat astazi o serie noua de laptop-uri de gaming din gama Triton 500 si Nitro 5. Acestea sunt echipate cu procesoare Intel din generatia a 10-a si sisteme de racire noi.

„Pe lângă cele mai noi procesoare și plăci grafice, am făcut actualizări extrem de interesante pentru Predator Triton 500 și Acer Nitro 5 în acest an”, a declarat James Lin, General Manager,

Notebooks, IT Products Business, Acer. „Cel mai important este că am aplicat o nouă tehnologie termică, care menține dispozitivele reci, pentru ca jucătorii să se bucure de îmbunătățirea performanței oferită de noile tehnologii.”

Triton 500 este echipat cu procesoare Intel Core din generatia a 10-a si placi video Nvidia RTX pana la RTX 2080 SUPER. Autonomia a fost crescuta si ofera 7.5 ore de lucru, iar ecranul a trecut la 300Hz, tot IPS si cu 3ms timp de raspuns. Acopera 100% din gama de culori sRGB, este compatibil cu G-Sync.

Dispune de o placa de retea Killer Wi-Fi 6 AX1650i, un control Ethernet E3100G si Control Center 2.0 pentru a aduce calitatea conexiunii de retea catre noi niveluri, asigurant prioritatea latimii de banda pentru aplicatiile de importanta critica.

Cantareste 2.1kg, 17.9mm grosime, un raport screen to body ratio de 81% si dispune de pana la 32GB RAM si 1TB de stocare SSD NVMe RAID 0.

Sistemul de racire a fost modificat si dispune de 3 ventilatoare amplasate strategic in sasiu, mult mai silentioase si mai eficiente. Unul dintre ventilatoare este metalic si face parte din a 4-a generatie 3D Aero Blade, special conceput pentru a maximiza fluxul de aer. Fata de modelul din 2019 este cu 33% mai eficient termic.

Nitro 5 are tot procesoare Intel Gen10 si solutii grafice pana la RTX 2060. Vedem inclusiv modele GTX 1650Ti sau 1650. Pentru stocare s-a optat pentru doua SSD-uri PCIe M.2 si un HDD de 1TB, pana la 32GB de memorie RAM in doua sloturi DIMM, ecran IPS Full HD de 15.6 inch cu refresh rate de 144 sau 120Hz si un timp de raspuns de 3ms. Panoul are 300 nits.

Sistemul de racire a fost si el modificat fiind cu 25% mai bun fata de cel de anul trecut. Are 2 ventilatoare si guri pentru admisie generoase. Nou pentru modelul din acest an, Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) si Killer Ethernet E2600 maresc stabilitatea si performanta retelei, permtand jucatorilor sa profite din plin de aceste imbunatatiri termice.

Laptopurile de gaming Predator Triton 500 vor fi disponibile în EMEA din luna mai, la prețuri începând de la 1,899 euro.

Laptopurile de gaming Acer Nitro 5 vor fi disponibile în EMEA din luna mai, la prețuri începând de la 899 euro.