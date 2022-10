Acer lanseaza primul Chromebook de gaming

Se numeste Acer Chromebook 516 GE si este un model echipat cu hardware performant si un ecran la 120Hz.

Chromebook-urile erau pana azi laptop-uri ieftine pe care puteai rula doar software educativ sau productiv. Nu puteai face mare lucru cu ele. Se pare ca acestea se schimba si Acer a venit cu un model de gaming.

Acesta vine cu procesoare Intel din generatia 12, un ecran la 120Hz, tastatura RGB, sistem audio DTS si suport GeForce NOW, Xbos si Amazon Luna.

Ecranul este la rezolutie 2560 x 1600 pixeli cu panou IPS. Prin platformele de cloud gaming aveti acces la jocuri celebre preucm Far Cry 5, DMC5 sau Witcher 3.

Cum gaming-ul tot in cloud este, laptop-ul are nevoie doar de tastatura buna si un ecran performant. Procesorul si placa video nu sunt importante pentru ca ele nu sunt folosite pentru gaming.

Chiar si asa are 16GB RAM DDR4, 256GB stocare si procesoare i7 P-Series din generatia 12. Laptop-ul are port Gigabit Ethernet de 2.5Gbps, Wi-Fi 6, HDMI, Bluetooth 5.2, USB Type A, USB Type C si o baterie cu 9 ore autonomie. Are microfoane duble si webcam full hd.

Laptopul Acer Chromebook 516 GE va fi disponibil în EMEA din luna decembrie, la prețuri începând cu 999 EUR. Mi se pare o solutie excelenta daca inca nu ai un laptop gaming performant, dar cu toate astea vrei sa te joci cele mai noi titluri.