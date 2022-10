SPC Gear LIX Review

LIX este solutia oferita de SPC Gear pentru cei care cauta un mouse de gaming fara fir performant si cu iluminare RGB.

Acesta ofera o constructie din plastic cu o structura tip fagure de miere care asigura ca o utilizare indelungata nu va duce la transpiratie in palma. Este foarte usor, cantarind doar 69 grame si la prima vedere ai spune ca este ambidextru, insa nu este. Are in total 6 butoane, dintre care 2 sunt pozitionate pe partea stanga pe lateral. Rotita pentru scroll are incorporata o banda LED a carei culoare se schimba in functie de DPI-ul selectat, in interiorul mouseului logo-ul SPC Gear este iluminat RGB, iar in partea din spate avem inca o banda LED inserata elegant. Pentru o protectie a componentelor, PCB-ul mouseului a fost tratat cu un strat protector pentru a-i oferi protectie impotriva particulelor de praf sau umiditate. Piciorusele alese sunt PTFE.

Vine cu un acumulator integrat, care pe mine m-a tinut aproape 5 zile intr-o saptamana de utilizare zilnica de aproximativ 10 ore/zi. In momentul in care bateria scade sub 25%, banda LED din scroll va notifica utilizatorul prin intermediul unei lumini rosii intermitente ca trebuie reincarcat. Pentru incarcare se poate folosi cablul din pachet, care are o lungime de 1.8m si este imbracat intr-un material textil pentru durabilitate. Mouse-ul se poate folosi si in timpul incarcarii ca un model standard cu fir.

Senzorul folosit este un PixArt PAW3335 conceput pentru mouse-uri fara fir si ofera o senzitivitate maxima de 16.000dpi. Acesta ofera o precizie excelenta si se intelege foarte bine cu mousepad-ul SPC Gear Endorphy Cordura Speed. Suprafata acestuia a fost gandita pentru o miscare lina, fara frecare si un control perfect al mouse-ului. Tesatura neteda il fac usor de intretinut si curatat in cazul unor posibile pete, iar spatele este antiderapant. Pe scurt, LIX cu senzorul PixArt si picioruse PTFE + acest mousepad egal un perfect match, cum ar spune Tinder.

Comutatoarele folosite sunt Khail gm 4.0 care au o durata de viata de aproximativ 60 milioane de apasari. Acestea transmit un feedback puternic si produc un clic metalic pentru confirmare audio.

Pe partea de configurare vine cu solutia LIX Wireless. Toate cele 6 butoane sunt configurabile si pot fi setate un numar total de 4 profiluri diferite. Exista de asemenea 6 profiluri pentru senzitivitatea mouse-ului si pot fi configurate cu valori intre 100 si 16000dpi. Se pot crea macro-uri si configura modul preferat de iluminare al mouseului.

Eu l-am folosit atat pentru lucru cat si pentru gaming. Pentru mine in cazul lucrului am folosit o senzitivitate de 3200dpi, iar pentru gaming am ajuns la 4500dpi dupa mai multe variante incercate. L-am folosit de la prezentari Power Point detaliate si pana la curmat suferintele celor din Resident Evil 2 Remake, Dying Light 2 sau mai artistic putin prin Sniper Elite 5. Venind de pe un mouse Logitech MX518 Legendary pot spune ca singura diferenta pe care am observat-o si am avut nevoie de timp de acomodare a fost pe partea de greutate. Nu eram obisnuit cu un mouse asa de usor. Odata ce m-am acomodat cu el, orice alt mouse mi se parea greu in comparatie cu el.

Pe LIX wireless il gasiti la ForIT la 190RON. Eu il consider un targ bun. E dotat cu un senzor performant, are o constructie de calitate si se misca bine. Iluminarea RGB este subtila si frumoasa (se poate opta si pentru dezactivarea ei). Singurul aspect pe care il vad discutabil in functie de preferinte e raportat la greutatea acestuia. Pentru unii s-ar putea sa fie prea usor.