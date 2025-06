Ce aduce nou iOS 26: Liquid Glass Design si aplicatii regandite

Ieri a fost prezentat noul iOS 26 alaturi, noul sistem de operare pentru iPhone cu o interfata complet redesenata. De la iOS 7 nu s-au mai adus schimbari importante sistemul de operare de la Apple.

Interfata este acum una noua si se numeste Liquid Glass. Are elemente translucide, iconite si ferestre cu efect de sticla, culori mai vii, fonturi adaptabile si efecte spatiala la miscare telefonului. Mie imi seamana a Windows Vista. La vremea lui arata chiar foarte bine, pacat ca nu a fost si un sistem de operare reusit.

S-au schimbat si aplicatii. De exemplu, aplicatia Telefon filtreaza automat apelurile de la numerele necunoscute, detecteaza muzica de asteptare si te notifica cand raspunde cineva si are un layout unificat pentru Favorite, Recente si Voicemail.

In aplicatia de Mesaje se pot creea polls in chat-urile de grup pentru voturi rapide, exista acum posibilitatea de filtrare si organizare a mesajelor de la expeditori necunoscuti, dar si Live Translation audio/text in timp real.

Camera foto are o interfata mai simpla, pratic doar Foto si Video o sa vezi pe ecranul principal, celelalte functii fiind ascunse dupa un simplu swipe.

Au mai fost aduse schimbari la Emojiuri, Shortcuts, Siri, Apple Games, Apple Music, aplicatia de harti de la Apple, Wallet, insa nu sunt asa importante. Desigur, exista acum beta-ul pentru dezvoltatori, iar versiunea publica o sa fie gata in iulie, iar lansarea in septembrie.