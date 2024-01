ANCOM a intensificat acțiunile de control în piața comunicațiilor electronice și serviciilor poștale în 2023

├Än cursul anului trecut, Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Administrare ╚Öi Reglementare ├«n Comunica╚Ťii (ANCOM) a desf─â╚Öurat un total de 2.020 de ac╚Ťiuni de control ├«n sectorul comunica╚Ťiilor electronice.



Aceste demersuri au dus la emiterea a 171 de notific─âri, 248 de avertismente ╚Öi 177 de amenzi contraven╚Ťionale, cu o valoare cumulat─â de 1.778.500 de lei.

Dintre aceste amenzi, 132, ├«n sum─â total─â de 1.376.500 de lei, au fost impuse furnizorilor de servicii de telefonie. Principalele ├«nc─âlc─âri au inclus nerespectarea obliga╚Ťiilor contractuale cu utilizatorii finali, nerespectarea regulamentului de roaming ╚Öi modalit─â╚Ťile de transmitere a notific─ârilor unilaterale ├«n cazul modific─ârilor contractelor. O amend─â notabil─â, ├«n valoare de 40.000 de lei, a fost aplicat─â pentru furnizarea de servicii de comunica╚Ťii electronice f─âr─â ├«ncheierea unui contract ├«n conformitate cu normele legale.

├Än anul 2023, ANCOM a finalizat o campanie dedicat─â asigur─ârii respect─ârii prevederilor legale privind portabilitatea numerelor ├«n r├óndul furnizorilor de servicii de telefonie mobil─â prepaid/postpaid. Un total de 164 de controale desf─â╚Öurate la nivel na╚Ťional a condus la aplicarea a 16 amenzi contraven╚Ťionale, ├«n valoare total─â de 160.000 de lei.

ANCOM a sanc╚Ťionat, de asemenea, furnizorii de servicii de acces la internet cu dou─â amenzi contraven╚Ťionale, ├«n cuantum total de 20.000 de lei, pentru furnizarea de servicii de comunica╚Ťii electronice f─âr─â ├«ncheierea unui contract conform legisla╚Ťiei ├«n vigoare. De asemenea, furnizorii de servicii de televiziune ╚Öi radiodifuziune sonor─â au primit 10 amenzi contraven╚Ťionale, ├«n valoare total─â de 96.000 de lei, ├«n principal pentru nerespectarea datelor tehnice, parametrilor ╚Öi condi╚Ťiilor din autoriza╚Ťiile tehnice.

├Än ceea ce prive╚Öte pia╚Ťa echipamentelor radio ╚Öi compatibilitate electromagnetic─â, ANCOM a efectuat 1.046 de controale, sanc╚Ťion├ónd cu 428 de avertismente ╚Öi 220 de amenzi contraven╚Ťionale, ├«n valoare total─â de 807.000 de lei. O amend─â notabil─â, ├«n valoare de 30.000 de lei, a fost impus─â pentru punerea ├«n circula╚Ťie a echipamentelor ce perturbeaz─â comunica╚Ťiile radio.

├Än domeniul compatibilit─â╚Ťii electromagnetice, cea mai mare amend─â, ├«n cuantum de 20.000 de lei, a fost aplicat─â unui produc─âtor pentru neaplicarea marcajului CE.

Pentru pia╚Ťa serviciilor po╚Ötale, ANCOM a desf─â╚Öurat 513 ac╚Ťiuni de control ├«n 2023, sanc╚Ťion├ónd cu 66 de avertismente ╚Öi 49 de amenzi contraven╚Ťionale, ├«n sum─â total─â de 271.500 de lei. Principalele ├«nc─âlc─âri au inclus furnizarea neautorizat─â a serviciilor po╚Ötale, nerespectarea procedurilor de predare a trimiterilor ╚Öi nereguli ├«n gestionarea avizelor po╚Ötale, precum ╚Öi neinscrip╚Ťionarea sau marcarea necorespunz─âtoare a trimiterilor.

