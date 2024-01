Noi scumpiri la pompă. Voi de unde alimentați?

Google tocmai mi-a livrat o ╚Ötire interesant─â, dar care ustur─â la portofel: OMV Petrom, a majorat ast─âzi pre╚Ťul carburan╚Ťilor, at├ót al benzinei, c├ót ╚Öi al motorinei, cu 4 bani pe litru, aceasta fiind a cincea cre╚Ötere de pre╚Ťuri din ultimele 10 zile, ├«n condi╚Ťiile ├«n care cota╚Ťiile ╚Ťi╚Ťeiului Brent se situeaz─â la cel mai ├«nalt nivel al ultimei luni.Prin urmare, mi-am adus aminte de articolul lui Gabi, de prin 2021, ├«n care v─â ├«ntreba de unde alimenta╚Ťi voi. A╚Öa c─â, m-am g├óndit c─â este un motiv bun s─â refacem sondajul informal. ­čÖé

├Äncep eu – dac─â nu sunt la drum lung prin ╚Ťar─â, prefer s─â alimentez de la o sta╚Ťie OMV Petrom de la mine din comun─â. Fac asta de prin 2011, de c├ónd m-am mutat, iar de acum doi ani, de c├ónd avem un competitor – Baril Oil – mai pun ╚Öi de la ei. Am ales s─â folosesc aproape exclusiv loca╚Ťii de aici pentru c─â parte din taxe ╚Öi impozite ajung la bugetul local ╚Öi pot contribui a╚Öa. ├Än plus, nu am avut probleme dup─â aliment─ârile de acolo.

Dac─â am drumuri prin ╚Ťar─â aleg ├«ntotdeauna branduri mari, nu parteneri locali sau firme mici.

├Än rubrica de comentarii pute╚Ťi scrie voi care este situa╚Ťia la voi.

PS: Posesorii de EV pot spune de unde ├«ncarc─â ei, nu sunt discrimina╚Ťi! ­čśŤ