Apple lucreaza deja la tehnologia 6G

Tehnologia 6G pe care ne asteptam sa o vedem peste 10 ani (teoretic) este in curs de dezvoltare, iar Apple a facut deja un anunt public in care anunta nevoia de ingineri pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

Apple a fost ultima companie care a venit cu tehnologia 5G pe piata. In primul rand ca erau certati cu Qualcomm si nu au avut chip-uri, dar un alt motiv a fost si ca reteaua nu a fost la acel moment suficient de bine dezvoltata. Iar daca ma intrebati pe mine nici acum nu este…

Apple a cumparat divizia care se ocupa de dezvoltarea modemurilor Intel, deci pot oricand sa dezvolte propriile modemuri 5G. Si probabil asta vor si face, nu m-ar mira ca in toamna sa vedem un astfel de anunt.

Dar in viitor vom vedea mai mult de atat. Apple lucreaza la dezvoltarea viitoarei retele 6G si nu sunt singurii care fac asta. Totusi, este de apreciat ca de data asta nu vor mai ramane ultimii si incep de pe acum sa cerceteze.

Descrierea postului suna cam asa: You will have the unique and rewarding opportunity to craft next generation wireless technology that will have deep impact on future Apple products,“ according to the job announcement. “In this role you will be at the center of a cutting-edge research group responsible for creating next generation disruptive radio access technologies over the next decade.