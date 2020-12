Apple repara gratuit ecranul lui iPhone 11 chiar si dupa iesirea din garantie

Ecranul lui iPhone 11 are un defect de fabricatie. Drept urmare Apple va schimba gratuit ecranele care vor manifesta aceasta problema recunoscuta de companie.

Problema este la modulul de display, dar fiind integrat in ecran se schimba cu totul. Deci nu ecranul in sine este problema. Defectul vizeaza un numar mic de telefoane, iar in timp functia de touch nu mai functioneaza. Practic ecranul nu mai raspunde la nici o comanda.

Telefoanele cu aceasta problema au fost produse intre noiembrie 2019 si mai 2020. Daca se incadreaza in acest interval, conform seriei, este eligibil pentru reparatie. Conform Apple problema nu ar trebui sa apara pe telefoanele fabricate in alt interval de timp.

Ce trebuie sa faceti daca aveti aceasta problema? Luati legatura cu service-urile Apple autorizate. Cum noi nu avem Appe Store in Romania ne bazam doar pe service-urile autorizate Apple precum: iStyle, Depanera, Cordon sau Filemaker Solutions.