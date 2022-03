Apple Studio Display – monitor de 27 inch cu rezolutie 5K

Asa cum era de asteptat conform zvonurilor, Apple a lansat un nou monitor de 27 de inch cu rezolutie 5K. Este un model mai accesibil si are la interior un procesor A13 Bionic pentru sistemul audio si camera.

Va vine sa credeti ca un monitor are nevoie de un procesor A13 pentru a procesa sunetul si camera web? Nu este un All In One ci un simplu monitor. Dar Apple a venit cu next level la acest capitol.

Este un panou IPS de 27 inch, 5K rezolutie, 600nits luminozitate maxima, True Tone integrat si are un strat de protectie anti reflexiv folosit si pe monitorul Pro XDR.

Procesorul A13 Bionic se ocupa doar de camera de 12MP ultrawide si de sistemul audio. Camera stie Center Stage, iar camera web posibil sa integreze functii pe care le vedem si pe un iPhone.

Sunt trei microfoane integrate, 6 difuzoare dintre care 4 sunt force-cancelling woofers, iar celelalte doua sunt tweetere pentru sunetele inalte.

Acesta costa 1600 de dolari in configuratia de baza si in total ar costa 2300 de dolari.

Puteti sa-i luati si accesorii, precum o tastatura cu TouchID si Magic Trackpad.