AQIRYS Galileo – microfon RGB pentru gameri

AQIRYS a lansat astazi microfonul Galileo, un model RGB cu suport la pachet pentru a putea fi prins de birou sau perete.

Este un microfon de calitate, gandit pentru gameri si pentru cei care lucreaza in studio si vor un microfon bun. Este bun pentru cei care vor un sunet de calitate, spun cei de la AQIRYS, iar in pachet primesti si un suport de birou articulat cu cbalu USB C integrat.

Ca bonus special, fiecare microfon GALILEO include un ring light cu un diametru de 260 mm cu suport pentru telefon, telecomandă și trepied de birou, asigurând utilizatorii nu numai că sună cât mai bine, ci și că arată cât mai bine.

Are un raspuns intre 20 si 20.000Hz, SPL maxim de 115dB, sensibilitate de -38dB, SNR de 85dB si o rată de eșantionare de înaltă fidelitate de 192 kHz / 24-bit. Cablul are 2 metri si interfata USB C. Costa 550 lei.