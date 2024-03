Niste turci au incercat sa-mi fure banii de pe Revolut

Este prima data de cand am contact cu internetul cand cineva incearca sa ma fraudeze. Am fost ferit pana acum de astfel de probleme, sunt cat se poate de precaut si este destul de greu sa fiu prins in capcana. Totusi, cineva a incercat sa-mi traga de doua ori banii de pe cardul Revolut.

Fara alte povesti lacrimogene, pe la 2 noaptea am primit notificare de la Revolut ca am o plata in asteptare si ca trebuie sa o accept. Culmea ca eram chiar cu telefonul in mana si m-am socat. Ce plata? Ce am facut? Cine? Cand?

Am dat decline. Dupa alte cateva minute incearca iar. Au fost sume mici, sub 100 lei, astfel incat plata sa se realizeze automat. Ghinion pentru ei, noroc pentru mine. Baietii erau din Istanbul, oras pe care l-am vizitat de trei ori pana acum, insa comerciantul nu imi este cunoscut. Sigur nu am fost acolo pentru ca le-am vazut locatia pe harta.

I-am reclamat la Revolut si mi-am luat un card nou si cam aici pot sa inchid povestea.

Nu cred ca este ceva ce as fi putut sa previn de data asta. In general platesc cash la turci, iar cardul cred ca l-am folosit o data sau de doua ori in Instanbul la niste magazine foarte cunoscute. Totusi, cineva a reusit sa faca rost de datele cardului.

Nu este nimic de facut. Inchizi cardul si comanzi altul, n-ai ce sa faci. Eu m-am apucat si am schimbat cardul de pe toate site-urile unde era salvat. O munca de durata mai ales cand ai multe locuri unde este salvat: Netflix, Disney, eMAG, Altex, iCloud, Bolt, Tazz, Uber, Glovo….toate aplicatiile de zi cu zi.