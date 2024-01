ASUS a lansat o gama noua de laptopuri de gaming pentru 2024

ASUS si-a actualizat laptop-urile de gaming, iar noua serie Zephyrus G14 si G16 redefinesc genul printr-o serie de caracteristici extraordinare.

Cele doua modele vin in diagonale de 14 si 16 inch si sunt realizate din aluminiu. G14 masoara 1.59cm si cantareste 1.5kg, iar G16 are o grosime de 1.49cm si cantareste 1.85kg. Pe carcasa au o banda LED Slash Lightning, ecranele sunt OLED ROG Nebula Display.

G14 vine cu ecran 3K la 120Hz, iar G16 are ecran 2.5K la 250Hz, ambele cu raport 16:10, certificare VESA DisplayHDR True Black 500. Mai dispun de Hi-Res Audio si Dolby Atmos.

Ele sunt dotate cu procesoare pana la AMD Ryzen 9 8940H sau Intel Core Ultra 9 pana la 185H, ambele oferind grafica Nvidia GeForce RTX.

Seria ROG Strix SCAR 16 si 18 ofera diagonale de 16 si 18 inch, procesoare pana la Intel Core i9 14900HX si GPU pana la RTX 4090, iar racirea este una corespunzatoare cu tehnologie Tri-Fan si orificii de ventilatie full surround.

Ecranele sunt ROG Nebula Mini LED 2.5K la 240Hz, dispun de Thunderbolt 4, LAN de 2.5Gbps, Wi-Fi 6E si baterie de 90Wh cu incarcare la 100W prin USB C.

Seria Strix G16 si G18 ofera procesoare pana la i9 14900HX si GPU pana la RTX 4080, iar designul termic, ce include metal lichid Conductonaut Extreme, ofera tehnologie Tri-Fan si orificii Surround pentru ventilatie. Ecranele sunt de 16 si 18 inch, 240Hz ambele si rezolutie 2.5K cu Dolby Vision HDR. Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Dolby Atmos sau LAN-ul de 1Gpbs sunt alte caracteristici interesante. Bateria este aceeasi precum la modelele SCAR.

In afara de laptop-uri, ASUS a mai lansat si un ROG NUC, adica un mini PC de gaming extrem de compact cu Intel Core Ultra 7 sau 9 si placi grafice RTX 4060 sau 4070. Carcasa are doar 270 x 180 x 50mm, are conectivitate HDMI 2.1a, DP 1.4, Thunderbolt 4, USB C 3.2 Gen2, Wi-Fi 6E.

Ar mai fi de mentionat si monitoarele. ROG Swift OLED PG39WCDM este un model de 39 inch, rezolutie 3440 x 1440 pixeli, 240Hz, curbat, panou OLED si este primul monitor de gaming dual mode din lume, cu o functie Frame Rate Boost care le permite utilizatorilor să treacă de la 4K la 240 Hz până la FHD la 480 Hz în orice moment.

Gama este completata de ROG Swift OLED PG27AQDP, cel mai rapid monitor de gaming OLED de 480Hz. Acesta este echipat cu radiator de racire, are protectie impotriva burn-in-ului, 1300nits luminozitate, AMD FreeSync Premium Pro si Extreme Low Motion Blur sau ELMB.