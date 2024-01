Nvidia opreste productia pentru modelele RTX 4070 Ti si 4080

Si ieftineste RTX 4070 pentru a integra familia Super mai usor in portofoliu.

Nvidia a prezentat oficial cele trei modele din familia Super in cadrul CES 2024 si va reamintesc modelele si preturile:

GeForce RTX 4070 Super disponibila incepand cu 17 ianuare la un pret recomandat de 3300Ron

disponibila incepand cu 17 ianuare la un pret recomandat de GeForce RTX 4070 Ti Super disponibila incepand cu 24 ianuarie la un pret recomandat de 4400Ron

disponibila incepand cu 24 ianuarie la un pret recomandat de GeForce RTX 4080 Super disponibila incepand cu 31 ianuarie la un pret recomandat de 5500Ron

Datorita faptului ca RTX 4070Ti Super si RTX 4080 Super au fost lansate cu aceleasi preturi recomandate ca si modelele non-Super, Nvidia a preferat sa opreasca productia celor doua in loc sa le ieftineasca. Modelul RTX 4070 se va produce in continuare si in mod oficial i-au scazut pretul de referinta din SUA cu 50$. Ramane de vazut daca retailerii din Romania vor merge pe preturile comunicate de Nvidia sau vor adauga inca o taxa de lacomie la aceste preturi.

[sursa]