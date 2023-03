ASUS Rapture GT6 – mesh super aratos si performant pentru casa unui gamer

Sistemele mesh nu mai sunt o noutate si consider ca acestea reprezinta o afacere mult mai buna decat un simplu router wireless, de multe ori ineficient daca stati intr-o casa cu etaj sau la un apartament cu mai mult de trei camere. ASUS ne-a propus sa testam solutia lor Rapture GT6, un mesh pentru gaming, foarte aratos dar si cu specificatii foarte bune.

Am niste prieteni (cuplu format din un el si o ea) care imi povesteau planurile lor de viitor. Amandoi fiind gameri amatori, si-au propus sa-si faca o camera de joaca cu cele mai bune calculatoare, scaune de gaming confortabile, diferite accesorii, dar cu gust. Cand am vazut mesh-ul Rapture GT6 mi-am zis clar ca asta este o solutie buna pentru ei. Arata foarte bine, este performant si se integreaza foarte bine intr-o casa moderna.

Rapture GT6 vine intr-un kit de doua unitati, costa destul de mult dar consider ca pretul este pe masura performantelor, deci nu judecati prea tare. Primiti exact ce va asteptati la banii astia. Ca idee, uite datele tehnice:

Porturi: 1x 2.5Gbps WAN, 3x 1Gpbs LAN, 1x USB 3.2 Gen1x1

Frecvente: 2x4GHz 2×2, 5GHz-1 4×4, 5GHz-2 4×4

Functii: Smart Antenna, UNII-4 Support, AiMesh, RangeBoost Plus, VPN Fusion, ASUS Router app, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiCloud, Link aggregation (802.3ad), 3G/4G data sharing, DFS channel selection, Multiple SSIDs, AiDisk, IPTV support, Roaming assist

Management: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP client, DDNS, PPPoE cu MPPE support, PPTP, L2TP

LED cu sigla ROG iluminata, indicator Wi-Fi, buton de WPS si reset

VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, OpenVPN server PPTP client, L2TP client, OpenVPN client, PPTP server

Sa va explic una alta despre acest sistem mesh. In primul rand are opt antene integrate, care permite conexiuni puternice intre etaje. Insa a mai fost integrata inca o antena cu o amplasare un pic ciudata, cu scopul de a determina directia in care semnalul este cel mai puternic, ca mesh-ul sa-si poata directiona reteaua pentru o performanta optima catre celelalte noduri de retea.

Dispune si de AiMesh, adica poti folosi routere ASUS ca noduri de retea, ca pe masura ce avansezi dintr-o camera in alta sa nu pierzi semnalul, caci el se va conecta la cel mai apropiat nod de retea din casa si mentine semnalul neintrerupt.

Avand doua benzi de 5GHz, ii ofera o oarecare flexibilitate, in sensul ca una dintre aceste benzi poate fi utilizata ca backhaul dedicat pentru legatura dintre router si noduri. Oricum Rapture GT6 suporta si backhoul hardline prin folosirea porturilor LAN ale unitatii principale la porturile WAN ale fiecarui nod.

De asemenea, dispune de o tehnologie RangeBoost Plus, realizata in colaborare cu Broadcom. Pe scurt, aceasta tehnologie ii permite lui Rapture GT6 sa isi schimbe prioritatea pe canal atunci cand sunt identificate interferente intre retele. Interferentele sunt identificate si luate in considerare, iar receptorul poate decoda mai usor semnalele. Atunci cand este activata functia RangeBoost Plus, performanta Wi-Fi 6 creste si ofera 10 metri in plus de semnal.

Cum spuneam, este un mesh pentru gameri. De exemplu, are un port dedicat la care va puteti conecta cu cablul de internet, iar calculatorul respectiv va avea prioritate maxima in intreaga retea. Puteti face acelasi lucru si pentru telefon folosind aplicatia dedicata a router-ului si sa va oferiti prioritate de semnal propriului telefon sau altui telefon din retea.

Si este si foarte sigur. ASUS continua colaborarea cu Trend Micro pentru a aduce functia AiProtection Pro direct in router. Cu un impact minim asupra performantelor si folosind o combinatie de detectie foarte precisa, AiProtection opreste amenintarile inainte ca acestea sa treaca de router.

Ca sa-l faci functional, o sa vezi ca pe una dintre unitati scrie foarte dragut „Hi! I’m the Main Unit, start with me”. Ai nevoie sa descarci aplicatia ASUS Router si sa urmezi pasii de acolo.

Daca esti pe Digi si ai conexiune PPOE o sa ai nevoie de user si parola. Stiu ca multi le-ati uitat, dar vedeti ca sunt trecut pe contract. Mai departe nu trebuie decat sa configurezi dupa bunul plac si cu ajutorul aplicatiei ASUS, reteaua Wi-Fi dupa cum doresti. Mai departe isi face el singur optimizare.

Este interesant ca la final te intreaba daca vrei sa ai acces de la distanta la router. Functia Remote Connection iti permite sa folosesti aplicatia ASUS Router ca sa accesezi de la distanta mesh-ul si sa faci anumite setari.

Personal il vad excelent pentru gameri, in special cei care prefera jocurile online. Ai nevoie de protectie si de performanta in acelasi timp. Arata si bine, deci se integreaza frumos intr-o casa moderna. Probleme cu el nu am intalnit, in sensul ca retelele de 2.4GHz si 5GHz au oferit viteze foarte bune.

Din pacate testele de viteza din casa mea sunt irelevante, deoarece orice router as pune, vitezele sunt relativ mici din cauza izolatiei foarte bune a peretilor. Plus ca, intre router si camera mea sunt 3 pereti de beton. Dar ca idee, va las un test.

Costa 3299 lei la eMAG, 15 martie. Acum o saptamana era mai ieftin, pe alb. Mai urmariti si voi preturile.