Masina electrica a poporului – Volkswagen ID.2all va costa sub 25.000 euro si va avea autonomie 450km

Volkswagen a prezentat primele informatii despre modelul electric ID.2all, o masina full electrica cu un pret foarte mic, dar cu o autonomie decenta de 450km si o viteza maxima de 160km/h.

Compania mentioneaza ca noul lor model se va incarca de la 10% la 80% in doar 20 de minute, iar primele poze cu modelul ne arata o masina destul de incapatoare, cel putin in partea din fata.

Volkswagen isi doreste ca pana in 2030, 80% din masinile lor sa fie electrice. Alte detalii despre masina nu avem, dar tot ei ne spun ca mai pregatesc un model si mai ieftin de sub 20.000 euro. Se transforma Volkswagen in Dacia? 🙂