ASUS ZenbBook Flip S UX371 – laptop cu ecran OLED 4K si alimentare prin USB Type C

ASUS a lansat in Romania laptop-ul ZenBook Flip S UX371, un model foarte fain, performant, cu dotari spectaculoare si cu un pret pe masura. Este deja disponibil in magazine.

Laptop-ul este interesant din mai multe aspecte, dar le vom lua pe rand. Ecranul in primul rand. Este un OLED 4K cu rame NanoEdge care acopera 100% spectrul de culoare DCI-P3, este certificat VESA Display HDR 500 True Black si certificat TUB Rheinland pentru grija manifestata pentru ochii utilizatorilor, dar si pentru interactiunea intuitiva care suporta noul stylus ASUS Pen, cu 4096 de niveluri de presiune.

La baza are un procesor i7 din generatia a 11-a, pana la 16GB memorie RAM si unitati de stocare SSD de pana la 1TB. Dispune de porturi USB Thunderbolt 4, iesire HDMI, NumberPad 2.0 cu touchpad cu functie duala, Wi-Fi 6.

Autonomia declarata este de 15 ore, are incarcare rapida prin Type C, iar de la 0 la 60% ajunge in 50 de minute.

Laptopurile ASUS ZenBook Flip S UX371 sunt disponibile în România prin intermediul magazinelor specializate, în diverse configurații.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA-HL003R echipat cu procesor Intel Core i7-1165G7, ecran OLED 4K, 16GB memorie RAM și SSD de 1TB are un preț de aproximativ 7899 lei (taxe incluse).

Laptopul ASUS ZenBook Flip S UX371EA-HR017R cu procesor Intel Core i7-1165G7, ecran LCD FHD, 16GB memorie RAM și SSD de 1TB costă aproximativ 7499,99 lei (taxe incluse).

Modelul ASUS ZenBook Flip S UX371EA-HR010R bazat pe un procesor Intel Core i5-1135G7, ecran LCD FHD, 8GB memorie RAM și SSD de 512GB are un preț de raft de aproximativ 6199,99 lei (taxe incluse).