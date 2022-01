Battlefield 2042 ar putea deveni free-to-play

Battlefield 2042 a fost prezentat într-un mod bombastic și plin de acțiune în momentul în care EA și Dice l-au dezvăluit. Fanii seriei cu siguranță erau nerăbdători să-l joace.

Apoi a avut un beta discutabil, iar apoi a fost lansat. La scurt timp după lansare putea fi introdus în topul celor mai proaste jocuri ale tuturor timpurilor conform platformei Steam. Jocul a fost un dezastru la lansare, iar în prezent fanii seriei deja s-au mutat înapoi pe titlurile mai vechi: Battlefield 1 și Battlefield 5. Când numărul de jucători concurenți în titlurile anterioare este de câteva ori mai mare decât cel din titlul recent, sunt clar mai multe probleme la mijloc.

Cei de la Dice au adresat o parte din probleme și au mai adăugat conținut, dar nu a fost suficient, astfel că EA ia în considerare să transforme Battlefield 2042 într-un titlu free-to-play pentru a-l salva. Bineînțeles că nici această mișcare nu va mulțumi pe cei care au plătit 70$ pe versiunea next-gen a jocului și nici pe cei care au plătit 60$ pentru versiunea standard și vor avea nevoie de un plan de recompensă pentru aceste persoane.

Cel mai probabil, această decizie a fost luată în calcul după ce un alt titlu multiplayer foarte popular – PUBG a anunțat la rândul lui că va aborda modelul free-to-play.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022