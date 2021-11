BenQ sustine initiativa „One Tree Planted”

BenQ a lansat un concurs de design Inspired by Nature si, prin intermediul unei colaborari cu One Tree Planted, compania a anuntat ca va planta un copac pentru fiecare participare.

BenQ va sustine organizatia nonprofit One Tree Planted, care desfasoara proiecte globale cu comunitatile locale, cu un impact puternic asupra naturii.

BenQ va sustine unul dintre proiectele aflate in derulare in Europa si, pe baza popularitatii evenimentului, sustine ca se vor planta sute de copaci.

Steve Chu, preşedintele BenQ Europe: „Alegerea de a susţine One Tree Planted este o potrivire naturală pentru această campanie, care este inspirată de natură. Promisiunea mărcii noastre – Because it matters – este deosebit de relevantă acum, deoarece pandemia ne-a ajutat pe toţi să realizăm valoarea naturii. „Prin această colaborare, ne afirmăm angajamentul faţă de durabilitate şi susţinem un proiect extrem de valoros de a planta copaci în toată Europa în sprijinul reîmpăduririi.”

De asemenea, in colaborare cu specialisti in imagistica digitala si grafica LUMESCA GROUP, competitia BenQ Inspired by Nature DesignVue ii provoaca pe desigineri sa creeze un wallpaper inspirat din natura pentru sansa de a castiga un monitor BenQ DesignVue si 1000 de euro.

Termenul limită pentru încărcarea lucrărilor este de 30 noiembrie 2021, iar câştigătorii vor fi anunţaţi pe 15 decembrie 2021 sau la scurt timp după. Pentru a afla mai multe, inclusiv pentru a intra, vizitaţi acest site.