Birou cu pedale – solutia gasita de Acer ca sa faci miscare in timp ce lucrezi de acasa

O idee trasnita a fost prezentata de Acer la CES 2023. Este vorba de un birou cu pedale denumit eKinekt, care incurajeaza un stil de viata activ si sustenabil. Practic, dai la pedale in timp ce lucrezi.

Nu intru in detalii, imaginea pe care o vedeti este destul de clara. In timp ce dai la pedale produci si energie, dei iti poti incarca laptop-ul sau celelalte dispozitive. Poti sa-ti agati pe el o haina sau un ghiozdan, are si aplicatie pe telefon, este realizat din plastic si are si un ecran micut cu diferite informatii.

O or─â de pedalare constant─â la 60 RPM pe biroul-biciclet─â poate genera 75 de wa╚Ťi de energie autogenerat─â. Va costa 999 euro si va fi disponibil din iunie 2023.