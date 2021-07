Cand va oferi Dacia mai multe masini electrice?

O intrebare pe care multi ne-am pus-o, dat fiind faptul ca in jurul nostru vedem tot mai multe masini electrice de la cam toti producatorii. Dacia, un brand low cost, are un singur model electric in portofoliu. Cand vom vedea si alte modele?

Spring nici macar nu este o masina realizata de Dacia. Se fabrica in China cu piese din China, dat fiind faptul ca la baza este o masina chinezeasca. Dar cand vom vedea o masina cu adevarat Dacia care sa functioneze cu baterii?

Conform lui Philippe Brunet, Senior VP la Renault, Dacia va oferi modele electrice prin 2026-2028, cand pretul bateriilor va scadea sub 100 de dolari pe kWh.

Cazul Spring este o exceptie si un parteneriat cu China. Insa abia prin 2026-2028 vom vedea modele cu adevarat dezvoltate de Dacia. Tot el a mai spus ca atunci cand fabrica din Franta nu va mai face fata cu productia, se vor gandi unde vor putea produce in alta parte in Europa. Poate Mioveni?

Abia cand pretul bateriilor va scadea vom putea vedea modele precum Logan, Sandero sau Duster complet electrice. Deci mai avem de asteptat.