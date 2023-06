Castile Aqirys Alya Wireless m-au surprins

Cred ca o sa fac un articol dedicat despre perifericele scumpe care m-au dezamagit. Ma refer aici la tastaturi si mousi care impreuna fac 1500-2000 lei si care au probleme grave de software sau cedeaza switch-urile. Sunt asa suparat incat n-am cuvinte. Vorbeam zilele trecute cu niste prieteni ca perifericele ieftine au ajuns super bune si mai fiabile ca unele de brand scumpe. Si asa este.

Dovada sunt aceste casti Aqirys Alya, wireless, ieftine, arata bine si se aud fantastic. Le gasiti la PC Garage la 379 lei, un pret foarte bun pentru niste casti care promit atat de multe.

Ele sunt dezvoltate in Romania, fabricate in China si vin la pachet cu tot ce ai nevoie. Ambalajul este unul premium, gasesti inclusiv un sac in care sa depozitezi castile. Vin la pachet cu doua benzi elastice de rezerva, cablurile necesare pentru conectare si incarcare, microfonul este detasabil si ai si putina iluminare RGB.

Sunt casti usoare realizate dintr-un plastic placut, iar cupele sunt mari si ergonomice. Ele stau bine pe cap, aproape ca nu le simti, insa izolarea fonica nu este punctul lor forte. Cei din jur vor auzi muzica ta din casti, iar tu la randul tau o sa auzi tot ce se intampla pe langa tine.

Totusi, felul in care se prezinta este fantastic. N-ai zice ca sunt niste casti accesibile. In plus, bateria integrata are 1000mAh, ceea ce le face functionale timp de 40 de ore via wireless. Adica o sa te tina destul de mult timp daca te joci 2-3 ore pe zi.

Ele se pot conecta si pe Bluetooth la telefon, deci poti sa te bucuri de ele si pe strada. Si daca alegi asta poti sa-ti pui si urechile de pisica :))

Sunetul este bun. Fara egalizator, doar bagate in PC si dat drumul la muzica, o sa fie multumitor. Dar daca ai chef sa instalezi un egalizator sau ai o placa de sunet cu asa ceva, iti recomand sa te uiti pe acolo si sa lasi bassul mai jos, inaltele mai sus si mediile o idee mai jos.

Microfonul este bun, dar nu excelent, suficient cat sa-ti faci treaba cu el pe Discord. Sunt super incantat de aceste casti si de autonomia lor. Sunetul nu este deloc rau iar la banii astia primesti mai mult decat ti-ai putea imagina.