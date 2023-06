Microsoft a dezvaluit din greseala cate unitati de Xbox Series X|S au vandut

Numerele si-au facut aparitia in timpul unei prezentari tinute de Microsoft in cadrul BIG Festival 2023 care se desfasoara in Brazilia intre 28 iunie -2 iulie.

Dupa cum era de asteptat, vanzarile Xbox sunt sub cele Playstation 5, care conform ultimelor date oficiale s-a vandut intr-un numar de 38.4 milioane exemplare. Totusi, peste 21 milioane de unitati vandute din Xbox Series X si S combinate nu este un numar mic, iar 48% din cei care au optat pentru varianta Series S sunt noi in lumea Xbox si nu au venit de pe un model mai vechi. Xbox One S|X si Xbox Series X|S au reusit impreuna peste 79 de milioane de console.

[sursa]