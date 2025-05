Cerințele de sistem pentru Mafia: The Old Country au fost publicate. Jocul va rula și pe configurații modeste

Mafia: The Old Country pare că va fi un joc nepretențios, putând fi rulat chiar și pe configurații de mijloc de acum șase – șapte ani.

Astfel, pentru rezoluție 1080p și detalii medii, conform celor menționate de dezvoltator, veți avea nevoie de un procesor AMD Ryzen 2700X sau Intel Core i7-9700K, 16 GB RAM și placă video AMD Radeon RX 5700 sau NVIDIA RTX 2070, respectiv 55 GB spațiu de stocare, neapărat SSD. Cerințele sunt la fel de rezonabile și pentru rezoluție 1440p cu detalii ridicate: procesor AMD Ryzen 7 5800X sau Intel Core i7-12700K, 32 GB RAM și AMD Radeon RX 6950 XT sau NVIDIA RTX 3080 Ti. Nu este însă menționat framerate-ul, dar bănuim că ar fi vorba de 60 de cadre pe secundă, probabil cu upscaling prin DLSS sau FSR.

Mafia: The Old Country se lansează pe 8 august pe PC, PlayStation 5 și Xbox Series S | X. Pentru PC îl găsiți pe Steam la prețul de 49.99 euro.

Uncover the origins of organized crime in Mafia: The Old Country on Aug 8, 2025.

