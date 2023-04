Cisco a distrus echipamente in valoare de 23.5 milioane $

Si a renuntat la alte bunuri precum mobilier sau masini in valoare totala de 67 milioane $.

In alta ordine de idei, aceasta a fost suma platita de catre Cisco dupa ce a incheiat orice fel de colaborare cu Rusia si Belarus. Pentru a nu ajunge in mainile rusilor, acestia au distrus echipamente si componente Cisco nevandute in valoare de 23.5 milioane $. Pe langa acestea, restul bunurilor care erau folosite in birouri precum mobila, scaune, frigidere sau chiar masini care au ramas in urma au fost valorificate la 67 milioane $.

Sumele desi par enorme, nu au avut un impact foarte mare asupra companiei, care a inregistrat venituri de aproape 13.5 miliarde dolari si un venit net de aproape 2.8 miliarde $ in Q1 2023. Sa speram ca nu vor simti lipsa a 100.5 milioane de $ si restul angajatilor nu vor avea de suferit.

[sursa]