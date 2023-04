Profitul operational al Samsung se prabuseste

A inregistrat cea mai mare scadere din ultimii 14 ani: de 95% de la un an la altul.

Anul trecut in aceiasi perioada Samsung declara un profit operational de 1.064 miliarde $, in timp ce anul acesta suma este de doar 450 milioane $. Pierderea vine de pe partea de semiconductoare, unde cererea a scazut masiv datorita factorilor economici nesiguri de pe piata. Printre masurile pregatite, acestia au anuntat ca vor reduce productia de semiconductoare pentru SSD-uri si memorii RAM.

We have cut short-term production plans, but as we project solid demand for the mid-to-long term, we will continue to invest in infrastructure to secure essential cleanrooms and to expand R&D investment to solidify tech leadership