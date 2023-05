Comisia Europeana da unda verde achizitiei Activision-Blizzard de catre Microsoft

Afacerile sunt afaceri – indiferent ca discutam despre jocuri video sau 1kg de faina.

In timp ce Regatul Unit da batai de cap si se ingrijoreaza de potentialul monopol Microsoft dupa achizitia celor de la Activi$ion – Blizzard, UE a ajuns la concluzia ca pe teritoriul ei nu va avea un impact foarte mare, dar sunt cateva aspecte pe care le-ar dori rezolvate.

In comunicatul de presa se arata ca desi o analiza rapida ar fi indicat ca achizitia ar putea dezechilibra piata entertainmentului virtual din Europa, o analiza mai atenta si in detaliu sugereaza ca nu exista nici un motiv pentru care achizitia sa fie blocata.

The Commission’s preliminary investigation found that Microsoft could harm competition (i) in the distribution of console and PC video games, including multi-game subscription services and cloud game streaming services; and (ii) in the supply of PC operating systems.

The Commission’s in-depth market investigation indicated thatMicrosoft would not be able to harm rival consoles and rival multi-game subscription services. At the same time, it confirmed that Microsoft could harm competition in the distribution of games via cloud game streaming services and that its position in the market for PC operating systems would be strengthened.