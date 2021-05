Consolele Xbox nu au fost niciodata profitabile pentru Microsoft

Informatia a iesit la suprafata cu „ajutorul” procesului Apple vs. Epic.

Astfel, informatia a fost confirmata de vicepresedintele responsabil de dezvoltarea afacerii Lori Wright. Avocatul Epic, Wes Earnhardt, a intrebat daca ecosistemul Xbox a obtinut vreodata profit din vanzarile de hardware, intrebare la care Lori a raspuns fara ezitare: „We don’t. We sell the consoles at a loss”.

Avocatul a vrut sa se asigure ca intrebarea a fost inteleasa si a insistat: „Just to be clear, does Microsoft ever earn a profit on the sale of an Xbox console?”. Raspunsul lui Lori a fost scurt: „No”.

Daca va intrebati totusi de ce Microsoft vinde in continuare aceste console, raspunsul e simplu: profitul vine din partea software. Xbox Game Pass sau Xbox Live Gold bazate pe subscriptie genereaza un profit bun pentru Microsoft. Daca nu ar exista partea hardware evident ca nu ar mai exista partea software si subscriptia care sa genereze profit.

Totusi, nici situatia consolei celor de la Sony nu este mult mai grozava, acestia reusind sa devina profitabile pe partea de hardware abia incepand cu Playstation 4, dar un profit nesemnificativ. La polul opus insa, Nintendo sunt singurii care au reusit sa scoata profit bun din vanzarile hardware. Informatiile acestea au fost facute publice de un analist din domeniul tehnologic pe contul sau de Twitter: