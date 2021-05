IBM prezinta primul procesor realizat pe o tehnologie de 2nm

Acesta are peste 50 de miliarde de tranzistori si este de dimensiunea unei unghii.

Procesorul insa nu va fi disponibil mai repede de anul 2024 in cantitati limitate si productia in masa ar urma sa inceapa in 2025. Desi IBM s-a ocupat de cercatare si dezvoltare, acestia nu se vor ocupa de producerea lui, ci vor patenta tehnologia, iar apoi o vor vinde unor giganti precum Samsung sau Intel.

La nivel de performanta, IBM mentioneaza ca procesorul realizat pe o tehnologie de 2nm ar fi cu 45% mai rapid decat cel mai perfomant procesor disponibil la ora actuala pe 7nm, iar daca este configurat sa ruleze la acelasi nivel de performanta ca un procesor pe 7nm, ar consuma cu 75% mai putin.

Desi in acest moment suna impresionant, pana la lansarea acestuia in 2024 cu siguranta concurenta va fi mult mai agresiva. Posibil acesta sa fie si motivul pentru care IBM s-a grabit sa anunte procesorul.