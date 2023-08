Dacia Duster este hit in Europa – a fost cel mai vandut SUV in prima jumatate a anului

Dacia Duster s-a vandut extrem de bine in Europa in primele 6 luni din 2023. Desi modelul este la sfarsit de viata si in toamna vedem noul Duster, cel construit pe o platforma complet noua, oamenii inca se inghesuie la actualul model.

Desi pretul a explodat de cand cu criza de cipuri si razboiul din Ucraina, Duster ramane o alternativa ieftina, insa diferentele de pret nu mai sunt atat de mari. Daca te joci cu configuratorul o sa vezi ca exista totusi o diferenta mare de pret intre Duster si orice alt competitor daca alegi diesel si 4×4, insa la versiunile de baza nu mai sunt asa mai diferente.

Duster s-a vandut in numar de 87.000 unitati in Europa si 111.900 unitati la nivel global, adica prin Turcia, America de Sud si tari de prin Asia unde se vinde sub licenta Renault.

Duster se lupta cu T-Roc si Yaris Cross la vanzari atunci cand vine vorba de flote auto, adica pentru firme. Alte modele care se bucura de un real succes sunt Ford Puma, Peugeot 2008, Kona, Arona si T-Cross.

SUV-urile de segment B, adica cele enumerate mai sus, sunt masini mici cu platforme duse la extrem incat sa fie cat mai mari, dar cu limitarile de rigoare. Nu sunt ele cele mai spatioase, dar sunt inalte, ieftine si economice.

Sursa gadget.ro