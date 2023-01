Dezvoltarea de noi versiuni pentru MSI Afterburner a fost oprita de aproape 1 an de zile

Popularul software de monitorizare si tuning al placilor video pare ca a ajuns la final de drum datorita situatiei politice.

Daca inca mai exista persoane care nu cred in „butterfly effect”, ce se intampla in cazul software-ului MSI Afterburner ar trebui sa-i lamureasca. Dezvoltatorul acestuia este rusul Alexey ‘Unwinder’ Nicolaychuk. Razboiul pornit de Putin impotriva Ucrainei a generat o multime de sanctiuni impotriva Rusiei. Colaborarea dintre Unwinder si MSI s-a terminat in urma cu 11 luni, MSI nu a mai reusit sa faca plati catre acesta.

Got an update from MSI regarding this:

"Our product marketing & accounting team are dealing with this problem now. Due to the war, our payment couldn't transfer to the author's bank account successfully. We are still keeping in touch with him and figuring out how to solve this" https://t.co/zj0Ph2SDuk

— Hassan Mujtaba (@hms1193) January 9, 2023