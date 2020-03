Epson EcoTank L3156 – o imprimanta fara cartuse foarte buna in aceasta perioada

De cand cu izolarea la domiciliu mi-am dat seama ca nu am cum sa-mi printez declaratia pe propria raspundere. Imprimanta mea s-a stricat acum multi ani si chiar am uitat ca s-a stricat. Doar ca eu sunt un caz neimportant. Atunci cand ai juniori trebuie sa le asiguri putin divertisment in perioada asta si cred ca am gasit o solutie buna.

Nu stiu cati dintre voi aveti imprimante acasa sau cat de mult le folositi. Personal am o imprimanta care nu mai merge de azi de zile, dar am tot uitat de ea si a ramas nemiscata in acelasi loc. De cateva ori am avut nevoie sa fac niste copii dupa acte si uitam ca nu mai merge. Asta ca sa va dati seama cat de putin o foloseam, maxim de 2 ori pe an.

De obicei cand am nevoie sa printez sau sa copiez ceva o fac la birou la locul de munca. Nu asa faceti si voi? 😀 Problema este ca eu nu mi-am dat seama pana acum cat de necesara este o imprimanta la casa omului. Pentru ca nu aveam nimic important de facut cu ea.

Cu o zi inainte de izolarea oficiala m-am dus sa-mi printez cateva formulare sa am in casa. Atunci am realizat ca neavand o imprimanta functionala imi ramane doar varianta sa scriu de mana. Insa nu este mai simplu sa printezi documentul in doar cateva secunde de cate ori ai nevoie?

Eu nici nu contez si cu siguranta nici intamplarea mea. Este un caz banal care se poate rezolva foarte usor. Ulterior mi-am dat seama cine are cele mai mari probleme: parintii!

Sigur avem parinti pe aici care pot confirma cat de greu este in perioada aceasta sa ai grija de cei mici. E greu sa gasesti activitati noi atunci cand stai in casa foarte mult timp, iar cei mici sunt neastamparati.

Daca in cazul meu imprimanta poate lipsi avand o alternativa, in cazul acesta sunt convins ca imprimanta va poate salva. Epson EcoTank L3156 este un model care in aceasta perioada va poate salva 🙂

La modul general, L3156 este o imprimanta fara cartuse (urasc cartusele) care foloseste rezervoare de cerneala, mult mai economice si mai practice. Stiti care este problema cea mai mare a cartuselor? Pretul lor foarte ridicat si infundarea acestora. Multifunctionala mea m-a costat 199 lei, iar cartusele 39 lei bucata!

O imprimanta cu rezervoare de cerneala este mult mai economica si are intervale mai mari de realimentare. Epson spune ca pentru modelul acesta nu cumperi cerneala timp de 3 ani, adica economisesti pana la 90% din costul de cerneala. Poti printa pana la 8100 de pagini alb-negru si 6500 de pagini color doar cu cerneala inclusa.

Practic in cei 3 ani de utilizare in care nu pui deloc cerneala in rezervoare inseamna ca economisesti aproximativ 82 de cartuse. Nici nu vreau sa fac un calcul cat ar insemna in bani pentru imprimanta mea.

Dar stiti de ce spun eu ca v-ar salva daca aveti copii? Caci EcoTank L3156 este ideala pentru printat multe chestii pentru cei mici fara sa va faceti griji ca ramaneti fara cerneala. In primul rand ca poate fi utila pentru teme. Dar la fel de bine poate fi folosita si pentru distractie.

Puteti printa pentru cei mici planse de colorat sau fise de lucru. Asa o sa ii tineti ocupati cateva zile si sigur nu se vor plictisti. Daca nu reusiti astfel puteti printa albume sau fotografii color, felicitari de Paste sau Craciun. Puteti printa foarte mult in perioada aceasta fara sa va faceti griji de consumul de cerneala.

Uite ce mai puteti face: puteti printa ghirlande si sa le legati cu panglica, sa faceti decoratii pentru o petrecere sau puteti printa hartii de diferite culori si ulterior sa le modelati si sa creati obiecte interesante.

Aveti nevoie doar de putina creativitate si scapati sigur de plictiseala, iar cei mici se vor distra. Apropo, puteti printa si de pe telefon caci imprimanta are Wi-Fi. Ai nevoie doar de aplicatia Epson iPrint si sa fie in aceeasi retea Wi-Fi cu telefonul.

Imprimanta de fata, Epson L3156 se adreseaza utilizatorilor casnici, adica este special gandita pentru a fi utilizata acasa. Asta se traduce prin cateva elemente importante: este mica si ocupa putin spatiu, se poate alimenta foarte usor cu cerneala si avand rezervoarele in fata puteti vedea in timp real autonomia.

Este si foarte silentioasa, sigur nu vrei sa trezesti toata casa atunci cand printezi o foaie. 6,5 dB cu hartie fotografica lucioasa Epson Premium/mod fotografic cu RPM – 52 dB cu hartie fotografica lucioasa Epson Premium/mod fotografic cu RPM.

Fiecare recipient de cerneala sau rezervor are 70ml. Sunt 4 recipiente plus un recipient suplimentar de cerneala neagra. Cele 4 recipiente sunt pentru negru, galben, cyan si magenta. Poate printa 33 pagini pe minut alb-negru si 15 pagini color pe minut. Este mai mult decat suficient pentru o imprimanta pentru acasa.

Personal mi se pare o imprimanta mai mult decat decenta pentru a fi utilizata acasa. Daca esti o persoana care lucreaza cu documente si printeaza destul de mult atunci sigur un model cu rezervoare de cerneala o sa iti fie de ajutor.

Pentru modelul acesta poti lua garantie suplimentara inca 3 ani si gasesti toate accesoriile pe site-ul Epson. De asemenea, tot pe site-ul lor poti descarca plansele pentru copii si alte obiecte de printat care sa-i tina ocupati.

Imprimanta costa la Altex 749 lei.