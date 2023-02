Facebook are 2 miliarde de utilizatori

Platforma pentru batrani, asa cum este ea numita mai nou, a atins pragul de 2 miliarde de utilizatori. Ramane in continuare cea mai populara retea de socializare, in ciuda problemele din ultimii ani.

Discutam despre conturi active, deci reteaua ar avea mai mult de 2 miliarde de conturi. In 2022 au venit 16 milioane de utilizatori noi din zona Asiei intr-un singur trimestru, deci nu o duc atat de rau. Plus ca, anul acesta vor investi mai mult in Reality Labs, divizia de AR si VR. Aceasta divizie primeste cei mai multi bani pentru dezvoltare, iar Zuck are sperante mari in ceea ce priveste metaversul.