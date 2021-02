Facebook lucreaza la o alternativa proprie pentru Clubhouse

Clubhouse, noua retea sociala dedicata exclusiv platformei iOS, pare sa fie viitorul. Ai nevoie de invitatie si postarile sunt in format audio, iar pentru moment doar utilizatorii de iPhone se pot bucura de ea.

Exclusivitatea pe platforma iOS este temporara, aplicatia urmand sa fie disponibila si pe Android curand. Desi disponibila doar pe iOS, aplicatia a facut un profit de 1 miliard de dolari si a crescut in popularitate. Pana si eu mi-am facut cont astazi si am ramas surprins cati prieteni am gasit acolo. Cu ocazia asta am vazut si eu cati din jurul meu folosesc un iPhone.

Ideea este ca Facebook vrea sa fure ideea, cum a facut si pana acum cu altele. Nu stim acum ce se va intampla. Fie va exista o aplicatie noua, fie Facebook va introduce o functie noua. Ideea este ca in scurt timp vom vedea o alternativa si din partea gigantului.